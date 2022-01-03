سياسة
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هولندا.. مساجد تتلقى رسائل مسيئة للإسلام والرسول الكريم
ندد وقف الديانة في هولندا (HDV) في بيان الاثنين، بإرسال مجهولين رسائل بريدية تتضمن رسوماً كاريكاتورية مسيئة للإسلام والنبي محمد (ص)، إلى عدد من المساجد في البلاد، ودعا السلطات إلى تحديد المتورطين في هذه الحوادث التي يمكن أن تتحول إلى اعتداءات فعلية.
هولندا.. مساجد تتلقى رسائل مسيئة للإسلام والرسول الكريم
عشرات المساجد تعرضت لهجمات من متطرفين في هولندا خلال السنوات الماضية / AA
3 يناير 2022

أرسل مجهولون رسائل بريدية تتضمن رسوماً كاريكاتورية مسيئة للإسلام والنبي محمد، إلى عدد من المساجد في هولندا.

وندد وقف الديانة في هولندا (HDV) في بيانٍ الاثنين، بإرسال مثل هذه الرسائل إلى مساجد يديرها الوقف، خلال الأسبوع المنصرم.

وأفاد بأن مساجد عدة تلقت في الأيام الماضية رسائل ذات محتوى إسلاموفوبي، وتشمل إساءات للقرآن الكريم والنبي محمد والقيم المقدسة.

ولفت إلى أن مثل هذه الرسائل التي تنطوي على تهديد تحولت في الماضي إلى اعتداءات فعلية.

ودعا البيان الجهات المعنية إلى تحديد المتورطين في مثل هذه الحوادث التي تُسبب القلق لدى مرتادي المساجد، وتسليمهم إلى العدالة.

ونوه أن الوقف يقوم بأنشطة لخدمة الناس منذ 40 عاماً، ويوفر الإمكانيات من أجل أداء المسلمين فرائضهم الدينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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