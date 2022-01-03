أرسل مجهولون رسائل بريدية تتضمن رسوماً كاريكاتورية مسيئة للإسلام والنبي محمد، إلى عدد من المساجد في هولندا.

وندد وقف الديانة في هولندا (HDV) في بيانٍ الاثنين، بإرسال مثل هذه الرسائل إلى مساجد يديرها الوقف، خلال الأسبوع المنصرم.

وأفاد بأن مساجد عدة تلقت في الأيام الماضية رسائل ذات محتوى إسلاموفوبي، وتشمل إساءات للقرآن الكريم والنبي محمد والقيم المقدسة.

ولفت إلى أن مثل هذه الرسائل التي تنطوي على تهديد تحولت في الماضي إلى اعتداءات فعلية.

ودعا البيان الجهات المعنية إلى تحديد المتورطين في مثل هذه الحوادث التي تُسبب القلق لدى مرتادي المساجد، وتسليمهم إلى العدالة.

ونوه أن الوقف يقوم بأنشطة لخدمة الناس منذ 40 عاماً، ويوفر الإمكانيات من أجل أداء المسلمين فرائضهم الدينية.