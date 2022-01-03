قال مسؤول صحي كبير في تركيا، الاثنين، إن "لقاح توركوفاك الذي أنتجته تركيا يوفر حماية من متحور أوميكرون من فيروس كورونا".

وأوضح الدكتور أتيس كارا، عضول لجنة أبحاث فيروس كورونا بوزارة الصحة، ورئيس مركز اللقاحات التركي، أنهم مازالوا يجرون دراسات معمقة حول اللقاح الجديد.

وتابع كارا: "حينما نقارن البيانات المتاحة لدينا حتى الآن حول متحور أوميكرون، بمستويات الأجسام المضادة التي يوفرها لقاح توركوفاك، نجد أن اللقاح يوفر حماية من المتحور، لكن ما نعجز عن تحديده هو المدة التي بعدها تنتهي هذه الحماية".

وأشار كارا إلى أن الشعب التركي لديه وعي بأهمية التطعيم، مشيداً بأن بلاده بدأت في إعطاء الجرعة المعززة من اللقاح في وقت أبكر قليلاً من أوروبا.

وشدد كارا أن الجرعة المعززة توفر حماية أفضل ضد متحور أوميكرون، لدى الأشخاص الملقحين بالفعل.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021، حصل لقاح "توركوفاك" على حق الاستخدام في حالات الطوارئ بجميع أنحاء تركيا، فيما تعهد الرئيس التركي بإتاحته قريباً "للبشرية جمعاء".