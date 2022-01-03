سياسة
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أردوغان يعلن رفع نسبة الزيادة في أجور موظفي القطاع العام إلى 30.5%
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين رفع نسبة الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام لتصل 30.5 في المائة، وأكد الرئيس التركي أن حكومته عازمة على كبح التضخم وإعادته إلى خانة الآحاد.
أردوغان يعلن رفع نسبة الزيادة في أجور موظفي القطاع العام إلى 30.5%
أردوغان تعهد بمواصلة مكافحة الارتفاع الفاحش في أسعار السلع / AA
3 يناير 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع نسبة الزيادة في أجور موظفي القطاع العام لتصل إلى 30.5 في المائة.

جاء ذلك الاثنين، في كلمة للشعب عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

كما أعلن أردوغان رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية لتبلغ 2500 ليرة (نحو 190 دولاراً)، وتعهد بمواصلة مكافحة الارتفاع الفاحش في أسعار السلع.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس أردوغان تصميم حكومته على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً.

ولفت إلى أن الحكومة سبق وأن تمكنت من خفض التضخم إلى مستوى 6 في المائة في الماضي، مؤكداً تصميم حكومته على كبح التضخم وإعادته إلى خانة الآحاد من جديد.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 36.08 في المائة على أساس سنوي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحسب بيانات نشرتها الهيئة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 13.58 في المائة على أساس شهري في ديسمبر 2021، و36.08 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

وتطرق أردوغان إلى الآلية الجديدة التي أطلقتها الحكومة مؤخراً لحماية الإيداعات بالليرة من تقلبات سعر الصرف.

ولفت إلى انتقال بقيمة 78 مليار ليرة إلى تلك الحسابات في فترة وجيزة (الدولار يعادل نحو 13.05 ليرة) مؤكداً أن ذلك يعكس ثقة المواطنين بالبرنامج الاقتصادي.

وتتيح الآلية للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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