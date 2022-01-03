تجاوزت شركة آبل العتبة الرمزية البالغة ثلاثة آلاف مليار دولار في البورصة الاثنين، وهي سابقة في تاريخ سوق الأوراق المالية تشهد على نجاح المجموعة التي زادت قيمتها عشرة أضعاف تقريباً منذ رحيل مؤسسها ستيف جوبز.

وبفضل ثقة المستثمرين في الشركة التي تصنع هواتف آيفون، تواصل أبل إصدار المنتجات الأكثر مبيعاً في الوقت الذي تستكشف فيه أسواقاً جديدة مثل السيارات الذاتية القيادة والواقع الافتراضي.

وارتفعت أسهم الشركة إلى 182.88 دولار في منتصف أول أيام التداول في العام الجديد، وهو رقم قياسي جديد.

ويراهن المستثمرون على أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل آبل تي في وآبل ميوزيك.

واستغرق وصول قيمة آبل السوقية من تريليونين إلى ثلاثة تريليونات دولار 16 شهراً بفضل ارتفاع سهمها بشدة في الآونة الأخيرة.

ومايكروسوفت هي الشركة الأخرى الوحيدة في العالم التي تتجاوز قيمتها السوقية الألفي مليار دولار.

وفي مطلع أغسطس/آب 2018 أصبحت آبل أول شركة تتجاوز حاجز الألف مليار دولار بعد 38 عاماً من الاكتتاب العام الأولي، ثم احتاجت الشركة عامين فقط لتجاوز عتبة الألفي مليار دولار، ثم 16 شهراً لتتجاوز الثلاثة آلاف مليار دولار.