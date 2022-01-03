اتفق كل من الصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، على ضرورة تفادي زيادة انتشار الأسلحة النووية وحدوث حرب نووية.

جاء ذلك في بيان مشترك للدول النووية الخمس نشره الكرملين الاثنين.

وأفاد البيان بأن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تعتبر أن مسؤوليتها الرئيسية تتمثل في تجنب نشوب حرب بين دول تملك السلاح النووي وتقليل المخاطر الاستراتيجية، بينما تهدف إلى العمل مع جميع الدول لشيوع جو من الأمن.

وجاء في نص النسخة الروسية من البيان: "نعلن أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصرون في حرب نووية، ولا يتعين أن تبدأ على الإطلاق".

وتابع البيان: "استخدام الأسلحة النووية له عواقب بعيدة المدى، نؤكد أيضاً أن الأسلحة النووية طالما وجدت، يجب أن تخدم الأهداف الدفاعية وردع أي عدوان ومنع نشوب حرب".

فيما نشرت فرنسا أيضا بياناً يبرز تأكيد عزم الدول الخمس النووية على السيطرة على السلاح النووي ونزع السلاح، مشددة إنها ستواصل نهجاً ثنائياً ومتعدداً للسيطرة على الأسلحة النووية.

وجاء البيان في خضم توترات جيوسياسية بين موسكو والدول الغربية، بشأن حشد روسيا لقواتها بالقرب من أوكرانيا.