حملت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب (فلسطينية الأصل) إسرائيل مسؤولية سلامة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش (40 عاماً) المضرب عن الطعام منذ 140 يوماً.

وقالت طليب، وهي أول مسلمة تدخل الكونغرس، في تغريدة على تويتر إن "هشام أبو هواش وهو أب لخمسة أفراد، اعتقل من دون وجود أي دليل ولا محاكمة أو حتى جلسة استماع (في انتهاك للقانون الدولي) منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020".

وتابعت بأن أبو هواش "مضرب عن الطعام منذ 140 يوماً أو أكثر. حكومة إسرائيل وحدها هي المسؤولة عن هذا الوضع وعن صحته وسلامته".

واعتقلت إسرائيل الأسير أبو هواش في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، من دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.​​​​​​​

وفي وقت سابق الاثنين عبرت عائلة الأسير الفلسطيني لدى إسرائيل هشام أبو هواش عن خشيتها تغذية إدارة المستشفى الذي يحتجز فيه، له قسرياً خلافاً لإرادته.

وقال عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام، المضرب عن الطعام منذ 140 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، إن السلطات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات أمنية إلى غرفة الأسير بمستشفى آساف هروفيه (وسط)، وأخرجت عائلته وجميع الصحفيين.

وأضاف في حديثه للأناضول: "هشام يحتضر، ونخشى إخراج الجميع (من المستشفى) وتغذيته قسرياً".