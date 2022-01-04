قضت محكمة بمدينة أونتاريو الكندية الاثنين بمنح تعويضات مالية تقدر بـ107 ملايين دولار بالإضافة إلى الفوائد، لأسر 6 أشخاص لقوا حتفهم في تحطُّم طائرة أوكرانية أسقطت في إيران قبل عامين تقريباً.

وصدر القرار غيابياً بعد حكم القاضي إدوارد بيلوبابا بـ"محكمة العدل العليا" بمدينة أونتاريو في مايو/أيار الماضي بأن تدمير الطائرة التجارية بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران كان "عملاً إرهابياً متعمداً"، وفقاً لشبكة "سي بي سي" الكندية الإخبارية.

وفي 8 يناير/كانون الثاني 2020 أسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176، منهم 55 كندياً و35 مقيماً دائماً في كندا.

وقال مارك أرنولد محامي أسر الضحايا في بيان إن المحكمة منحت أفراد أسر الضحايا الستة تعويضات مالية، إثر رفعهم دعوى مدنية ضد إيران ومسؤولين آخرين يعتقدون أنهم مسؤولون عن الكارثة.

وأضاف أرنولد أن فريقه سينظر في مسألة مصادرة الأصول الإيرانية في كندا وخارجها، مشيراً إلى أن إيران لديها ناقلات نفط في دول أخرى، وسيتطلع فريقه لمصادرة كل ما في وسعه لدفع ما تدين به إيران للعائلات.

وقدمت الدعوى القضائية في كندا من قبل كل من شاهين مقدم ومهرزاد زارع وعلي قرجي، كما حجب بعض المدعين الآخرين أسماءهم خوفاً من انتقام إيران.

وفي وقت سابق نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالحكم ووصفته بأنه "مُخزٍ".

وقالت الوزارة في بيان إن قرار المحكمة يفتقر إلى الأدلة المشروعة، مؤكدة رفضها للدعاوى القضائية الجماعية الكندية المتعلقة بالرحلة 752، بحجة أن المحاكم الكندية "ليس لها ولاية قضائية".

وأصرت طهران على أن جميع الإجراءات القضائية يجب أن تجري داخل إيران.

تعمل الحكومة الفيدرالية الكندية مع أربع دول أخرى فقدت مواطنين لها على متن الرحلة 752، على طلب تعويضات من إيران، فجرى تسليم إشعار المطالبة بالتعويضات، لإيران في يونيو/حزيران الماضي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني ردت إيران قائلة إنها "لن تلتقي ممثلي الدول".

وبعدها منحت الدول إيران مهلة حتى الخامس من يناير/كانون الثاني (الجاري) لتعلن ما إذا كانت مستعدة للدخول في مفاوضات.

وجاء في بيان صادر عن تلك الدول أنهم بعد الخامس من يناير/كانون الثاني "ستفترض أن المحاولات الإضافية للتفاوض بشأن التعويضات مع إيران غير مجدية، وسينظرون بجدية في اتخاذ إجراءات أخرى لحل المسألة بموجب القانون الدولي".

كما تطالب الجمعية التي تمثل أفراد عائلات الضحايا في كندا بأن تحيل الحكومة الفيدرالية الكندية القضية إلى محكمة العدل الدولية.