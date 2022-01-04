وصلت ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى 304.2 مليار دولار، بعد زيادة بلغت 32 مليار دولار في يوم واحد، وفق مجلة فوربس Forbes.

ووفق معطيات المجلة فإن النمو الفاحش لثروة ماسك يعود إلى الارتفاع الكبير في أسعار أسهم شركته "تسلا" Tesla لإنتاج السيارات الكهربائية.

وهذه هي المرة الثانية التي تتجاوز فيها ثورة ماسك 300 مليار دولار، بعد أن حقق ذلك للمرة الأولى وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ليصبح أغنى رجل على كوكب الأرض.

ولكن بعد القفزة الأخيرة في أسعار أسهم شركته وسع ماسك الفجوة بين حجم ثروته وحجم ثروة منافسه برنارد أرنو مدير عام مجموعة شركات LVMH الفرنسية (Louis Vuitton Moet Hennessy)، وتقدر ثروته بـ200.6 مليار دولار.

ويوم الاثنين صعدت أسهم تسلا في أول يوم تداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية هذا العام بنسبة 13.53% لتصل إلى 1199.78 دولار للسهم، بعد الإعلان يوم الأحد عن زيادة قياسية في توريد سيارتها الكهربائية في ختام عام 2021.

وتمكنت تسلا من شحن 936172 سيارة كهربائية للزبائن والعملاء، بزيادة قدرها 87% مقارنة بعام 2020.