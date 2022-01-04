سياسة
4 دقيقة قراءة
شاهد | تحطُّم مروحية حربية إسرائيلية بالبحر ومقتل 2 من طاقمها
تحطمت مروحية عسكرية إسرائيلية في مياه البحر قبالة شواطئ مدينة حيفا، ما أدى إلى مقتل 2 من طاقمها فيما نجا شخص واحد بعدما قفز في المياه، ولم يُعرف سبب تحطم الطائرة التي شوهدت تسقط في المياه وهي مشتعلة، بعد.
شاهد | تحطُّم مروحية حربية إسرائيلية بالبحر ومقتل 2 من طاقمها
المروحية شوهدت وهي تسقط في مياه البحر أثناء اشتعالها
4 يناير 2022

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء مقتل طيارين في سلاح الجو عقب تحطم مروحية عسكرية قبالة سواحل مدينة حيفا مساء أمس الاثنين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن القتيلين هما الطيار إيرز شاحييني والطيار حين بوغيل. وقد شوهدت المروحية تسقط على بعد نحو 200 متر عن شاطئ البحر وهي مشتعلة.

وأشارت إلى أن ضابطاً في سلاح الجو كان برفقة القتيلين، نجح بالقفز إلى مياه البحر من المروحية، وقد عثرت عليه قوات الشرطة البحرية ونقل إلى مستشفى رمبام في حيفا ووصفت حالته الصحية بالمستقرة.

في السياق ذكر موقع "واللا" العبري أن المروحية من طراز "يوروكوبتر AS565 بانثر" كانت انطلقت في عملية تدريب اعتيادية، ثم اختفت بشكل مفاجئ عن رادارات الجيش الإسرائيلي، وتحطمت لأسباب لم تتضح بعد بالقرب من مركز الأبحاث البحرية في حيفا.

وأشار إلى أن الطيارين الذين كانوا على متن المروحية من ذوي التجارب الواسعة.

وقال مصدر في قيادة الجيش الإسرائيلي لصحيفة "هآرتس" العبرية إن "المروحية تحطمت بعد ساعة من إقلاعها"، مشيراً إلى أن الجيش لم تصل إليه أي إشارة أو استغاثة من طاقم المروحية.

وأوضح أن الطواقم الإسرائيلية نفذت عملية مركبة للغاية لانتشال جثامين الطيارين من مياه البحر، "بينما كانت المروحية قد غرقت تماماً".

من جانبها أشارت القناة 12 العبرية إلى أن "عملية تحطم المروحية كانت سريعة للغاية"، مشيرة إلى أن طاقم المروحية لم يستطع حتى إرسال رسالة عبر الأجهزة الإلكترونية لقيادة الجيش من أجل عملية الإنقاذ.

ونقلت القناة عن مصدر في سلاح الجو الإسرائيلي قوله إنه "مجرد أن طاقم المروحية لم يبلغ عن وقوع مشكلة ثم اختفت المروحية بشكل مفاجئ عن الرادارات يعني أن الحادثة كانت سريعة ومباغتة".

وأضاف: "لا توجد سيناريوهات كثيرة، لكن ربما وقعت مشكلة تقنية مفاجئة وخطيرة في المروحية لم تمهل الطاقم كثيراً حتى يعالجها".

وأوضح: "الاحتمال الثاني هو أن الطيارين دخلوا في حالى تسمى "فيرتيغو" وهو شيء يشبه الدُوار تصبح بالنسبة إليهم خلاله الأرض والسماء سواء، بحيث لا يستطيع الطيار التمييز بين السماء والأرض ولا يدرك بأنه يكاد يقترب من الأرض ولا يسعى للتبليغ عن وقوع مشكلة في مروحيته".

وقال إن "احتمال بأن تكون حالة الطقس وراء تحطم المروحية هو احتمال ضئيل للغاية".

يذكر أن المروحية المذكورة وهي فرنسية الصنع، دخلت الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل 25 عاماً. ويجري تشغيل هذه المروحية من خلال طواقم مختصة على متن سفينة "ساعر 5" التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي، وهي تعمل في غالب الأحيان بتحديد الأهداف والإنقاذ.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ينتظر أن يخضع الطيار الناجي للعلاج التام والشفاء كي يباشر فك رموز سقوط المروحية وتحطمها في مياه البحر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us