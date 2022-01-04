سياسة
3 دقيقة قراءة
قرب القصر.. قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين
أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين تجمعوا قرب القصر الرئاسي، في احتجاجات متواصلة مطالبة بعودة الحكم المدني للبلاد.
قرب القصر.. قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين
انتشرت قوات الأمن في محيط الوزارات والبنوك والمنشآت الحيوية الأخرى في السودان. / AA
4 يناير 2022

أطلقت قوات الامن السودانية الثلاثاء، قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ضد الانقلاب العسكري، بعد أن تجمعوا بالقرب من قصر الرئاسة بوسط الخرطوم، وفق شهود عيان.

وفي وقت سابق اليوم، أغلقت السلطات الأمنية بالسودان طرقاً وسط العاصمة الخرطوم قبيل انطلاق مظاهرات تطالب بالحكم المدني، وفق شهود عيان.

وقال شهود عيان إن قوات الجيش والشرطة أغلقت بعض الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي بالحواجز الإسمنتية، والأسلاك الشائكة لمنع وصول المتظاهرين.

وأضاف الشهود أن الطرق المؤدية إلى محيط القيادة العامة للجيش شهدت كذلك إغلاقاً بالحواجز الإسمنتية، كما انتشرت قوات الأمن في محيط الوزارات والبنوك والمنشآت الحيوية الأخرى.

ومساء الاثنين أغلقت السلطات معظم جسور الخرطوم قبل ساعات من انطلاق المظاهرات المطالبة بالحكم المدني.

وتأتي الترتيبات الأمنية بإغلاق الطرق وتأمين المنشآت الحكومية تحسباً لاندلاع مظاهرات دعا إليها الاثنين عدد من "لجان المقاومة" (مسؤولة عن تنظيم المظاهرات) في الخرطوم للمطالبة بـ"الحكم المدني" في البلاد.

والأحد أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته من منصبه على خلفية الأزمة السياسية بالبلاد، قائلاً: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال ورد الأمانة إلى الشعب السوداني".

وجاءت استقالة حمدوك عقب ساعات قليلة من احتجاجات شهدتها الخرطوم قُتل خلالها 3 أشخاص وجُرح 108 آخرون حسب لجنة "أطباء السودان" (غير حكومية).

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين.

واعتبر البرهان آنذاك إجراءاته "خطوات تصحيحية لمسار الثورة السودانية وإخراج البلاد من أزماتها"، كما تعهَّد في تصريحات لاحقة "بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد (بعد انتهاء الفترة الانتقالية)".

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب" وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us