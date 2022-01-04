سياسة
2 دقيقة قراءة
أعلى تضخم بأمريكا منذ 39 عاماً.. بايدن يبحث عن حلول لخفض أسعار الغذاء
يبذل الرئيس الأمريكي جهوداً واسعة لإظهار أن إدارته تحاول مكافحة التضخم في البلاد، وقد عقد مؤخراً اجتماعاً مع مزارعين مستقلين ومربي الماشية لمناقشة مبادرات لخفض أسعار المواد الغذائية.
أعلى تضخم بأمريكا منذ 39 عاماً.. بايدن يبحث عن حلول لخفض أسعار الغذاء
بايدن عقد اجتماعاً افتراضياً مع المزارعين ومربي الماشية لمناقشة مبادرات لخفض أسعار المواد الغذائية / AP
4 يناير 2022

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، اجتماعاً افتراضياً مع مزارعين مستقلين ومربي الماشية لمناقشة مبادرات لخفض أسعار المواد الغذائية من خلال زيادة المنافسة داخل قطاع صناعة اللحوم.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن الاجتماع جزء من جهد أوسع يبذله بايدن لإظهار أن إدارته تحاول مكافحة التضخم.

وقال بايدن خلال الاجتماع إن "الرأسمالية بلا منافسة ليست رأسمالية، بل استغلال".

وأحبط معدل التضخم الأعلى من المتوقع أجندة بايدن، وأضر برضا الشعب عنه، وأصبح ذخيرة لهجمات الجمهوريين، ودفع السيناتور جو مانشين إلى الاستشهاد بالأسعار المرتفعة كسبب لتهميش البرامج الضريبية والاجتماعية والاقتصادية للرئيس الديمقراطي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.8% عن الاثني عشر شهراً السابقةأ وهو أعلى مستوى لها في 39 عاماً.

وفي ما يتعلق بتكاليف الغذاء، يبني بايدن على أمر تنفيذي أصدره في يوليو/تموز وجّه فيه وزارة الزراعة إلى النظر بشكل أكثر جديّة في الانتهاكات المحتملة لقانون عام 1921 للتعبئة والحظائر، المصمَّم لضمان المنافسة العادلة وحماية المستهلكين.

وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 16% على العام الماضي، مع ارتفاع أسعار لحوم البقر بنسبة 20.9%.

وقال الرئيس الأمريكي إن الأسعار المرتفعة كانت موضع إحباط على طاولة المطبخ الخاصة به.

وكانت زوجته جيل تتحدث يوم الأحد مع شقيقتها وصديقتها عن رطل من لحم الهمبرغر الذي يكلف 5 دولارات للرطل، مقارنة بأقل من 4 دولارات قبل وباء كورونا.

وتستهدف الإدارة الأمريكية مصانع معالجة اللحوم، التي يمكن أن تحدّد الأسعار المدفوعة للمزارعين وتحملها على المستهلكين.

وأصدر البيت الأبيض صحيفة وقائع جاء فيها أن الشركات الأربع الكبرى تسيطر على 85% من سوق لحوم البقر.

وفي ما يتعلق بالدواجن، تسيطر أكبر أربع شركات معالجة على 54% من السوق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us