سياسة
3 دقيقة قراءة
تضامنت مع فلسطين.. كيف فجرت الممثلة العالمية إيما واتسون غضب إسرائيل؟
أثارت الممثلة العالمية إيما واتسون ردود فعل إسرائيلية غاضبة بعدما أعربت في حسابها على موقع إنستغرام عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني. وقد أعادت واتسون نشر تدوينة الاثنين كتبتها الناشطة سارة أحمد.
تضامنت مع فلسطين.. كيف فجرت الممثلة العالمية إيما واتسون غضب إسرائيل؟
للممثلة البريطانية المولودة في فرنسا 64.2 مليون متابع على حسابها في إنستغرام  / AFP
4 يناير 2022

أعربت الممثلة العالمية إيما واتسون عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مثيرة بذلك ردود فعل إسرائيلية غاضبة.

وأعادت الممثلة البريطانية التي اشتهرت بتجسيد دور هيرميون غرينجر في سلسلة أفلام "هاري بوتر" نشر تدوينة تضامنية مع الشعب الفلسطيني لناشطة تدعى سارة أحمد على حسابها في تطبيق أنستغرام.

وللممثلة البريطانية المولودة في فرنسا 64.2 مليون متابع على حسابها في أنستغرام.

ويظهر في التدوينة صورة لعشرات الفلسطينيين وعليها عبارة "التضامن فعل".

وفي التدوينة التي أعادت واتسون نشرها الاثنين كتبت الناشطة سارة أحمد: "لا يفترض التضامن أن كفاحنا هو نفسه، أو أن ألمنا هو نفسه، أو أن أملنا في المستقبل نفسه".

وأضافت: "التضامن ينطوي على الالتزام والعمل بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر أو نفس الحياة أو نفس الأجساد، نحن نعيش على أرضية مشتركة".

وفجرت التدوينة غضب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان.

وكتب إردان في تغريدة على تويتر رداً على واتسون: "قد ينجح الخيال في هاري بوتر لكنه لا يعمل في الواقع. إذا كان الأمر كذلك فإن السحر المستخدم في عالم السحرة يمكن أن يقضي على شرور حماس التي تضطهد النساء وتسعى لإبادة إسرائيل، والسلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب.. سأكون مع ذلك!"، في إشارة إلى سلسلة أفلام هاري بوتر التي تتحدث عن "السحر" ولعبت واتسون بطولتها.

وليست هذه التدوينة الأولى من قبل فنانة عالمية تضامناً مع الشعب الفلسطيني، فقد سبقها الكثير من التدوينات في الماضي.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قال الاثنين إن إسرائيل ستواجه حملات مكثفة لتسميتها دولة فصل عنصري "أبارتايد" عام 2022.

وأضاف خلال لقاء صحفي عبر تقنية زووم مع صحفيين إسرائيليين: "نعتقد أنه في العام المقبل سيكون نقاش غير مسبوق حول عبارة (إسرائيل دولة فصل عنصري)".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us