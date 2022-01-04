أعربت الممثلة العالمية إيما واتسون عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مثيرة بذلك ردود فعل إسرائيلية غاضبة.

وأعادت الممثلة البريطانية التي اشتهرت بتجسيد دور هيرميون غرينجر في سلسلة أفلام "هاري بوتر" نشر تدوينة تضامنية مع الشعب الفلسطيني لناشطة تدعى سارة أحمد على حسابها في تطبيق أنستغرام.

وللممثلة البريطانية المولودة في فرنسا 64.2 مليون متابع على حسابها في أنستغرام.

ويظهر في التدوينة صورة لعشرات الفلسطينيين وعليها عبارة "التضامن فعل".

وفي التدوينة التي أعادت واتسون نشرها الاثنين كتبت الناشطة سارة أحمد: "لا يفترض التضامن أن كفاحنا هو نفسه، أو أن ألمنا هو نفسه، أو أن أملنا في المستقبل نفسه".

وأضافت: "التضامن ينطوي على الالتزام والعمل بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر أو نفس الحياة أو نفس الأجساد، نحن نعيش على أرضية مشتركة".

وفجرت التدوينة غضب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان.

وكتب إردان في تغريدة على تويتر رداً على واتسون: "قد ينجح الخيال في هاري بوتر لكنه لا يعمل في الواقع. إذا كان الأمر كذلك فإن السحر المستخدم في عالم السحرة يمكن أن يقضي على شرور حماس التي تضطهد النساء وتسعى لإبادة إسرائيل، والسلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب.. سأكون مع ذلك!"، في إشارة إلى سلسلة أفلام هاري بوتر التي تتحدث عن "السحر" ولعبت واتسون بطولتها.

وليست هذه التدوينة الأولى من قبل فنانة عالمية تضامناً مع الشعب الفلسطيني، فقد سبقها الكثير من التدوينات في الماضي.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قال الاثنين إن إسرائيل ستواجه حملات مكثفة لتسميتها دولة فصل عنصري "أبارتايد" عام 2022.

وأضاف خلال لقاء صحفي عبر تقنية زووم مع صحفيين إسرائيليين: "نعتقد أنه في العام المقبل سيكون نقاش غير مسبوق حول عبارة (إسرائيل دولة فصل عنصري)".