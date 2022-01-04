منذ أن دخلت وسائل التواصل الاجتماعي حياتنا، وأصبح طموح عديدين أن تصبح هذه الهواية التي بلغت حدّ الإدمان مصدر رزق لصاحبها، الأمر الذي تسمح به التقنية بشكل واسع، مع شروط تحكمها وتقيّد عملية حساب الإيرادات المبتغاة.

على رأس تلك الشروط، وبما أن وسائل التواصل الاجتماعي منصات إشهارية، عدد المشاهدات أو الزيارات التي يمكن أن يجنيها حساب ما، سواء على يوتيوب أو تيك توك أو إنستغرام.

هذا ما يوضحه مقال على موقع CNBC، معتمداً في ذلك على تقديرات منصة "Lickd.co" للتقديرات الموسيقية ومدونات أخرى متخصصة في تسعير المحتوى على الإنترنت، إذ يبين عدد المتابعين الذي يجب أن تتوفر عليه إذا ما أردت أن تجني 100 ألف دولار من مواقع التواصل الاجتماعي.

يوتيوب

حسب عداد "Youtube Money Calculator" الذي يمكّن من عمل تقديرات الإيرادات المحتمَل أن تتحصل عليها صفحات يوتيوب، فأنت تحتاج على الأقلّ إلى 1000 مشترك على صفحتك ونحو 24 مليون مشاهدة سنوية لتجني منها 100 ألف دولار.

ولتتمكن من ذلك عليك الاشتراك في "برنامج الشراكة مع يوتيوب"، الذي يمكّنك من الاستفادة من العائدات الإشهارية على محتواك. ولتشترك في ذلك البرنامج عليك بالضرورة أن يستجيب حسابك لشرط الـ1000 مشترك، إضافة إلى أكثر من 4000 ساعة مشاهدة سليمة خلال آخر سنة من نشاطه، كما أن عليك ربطه بحساب "غوغل أدسنس".

حسب التقديرات يمكن لصانع محتوى على يوتيوب أن يجني حتى 7.60 دولار في 1000 مشاهدة، لكن هذا السعر يتغير حسب المناطق الجغرافية، إذ يبلغ أقلّ من ذلك بكثير في البلدان العربية. ففي مصر على سبيل المثال يبلغ ذلك السعر 1.53 دولار في 1000 مشاهدة، والسعودية 3.61 دولار، فيما لا يتعدى في المغرب 0.17 دولار.

إنستغرام

أما إنستغرام، فلجني عائدات تبلغ 100 ألف دولار، يجب أن يتوفر حسابك على 5000 متابع على الأقلّ إضافة إلى 308 من المنشورات المدعومة برعاية سنوياً.

فيما يمكن لهذه الشروط أن تكون سهلة المنال، يوضح مقال CNBC، مستنداً إلى وثائقي "الشهرة الزائفة" الذي أنتجته منصة "HBO" مؤخراً، كيف يمكن لأشخاص عاديين التلاعب بإنستغرام ومنصات أخرى لكي يصبحوا مشاهير.

وحسب التقديرات فإن صاحب حساب بمليون متابع يمكنه أن يجني حتى 250 ألف دولار للمنشور كعائدات استشهارية من العلامات التجارية. ولكي يمكنك تحقيق هذا، ما عليك إلا أن تحول حسابك على إنستغرام إلى "حساب وظيفي"، وتحدد طبيعة الأعمال التي تودّ إنجازها من خلاله.

تيك توك

متجاوزاً محرك البحث غوغل نفسه، تَربَّع تطبيق تيك توك على رأس التطبيقات الأكثر زيارة خلال سنة 2021، بما يخلق سوقاً استشهارية واسعة لنشاط مؤثريه. هكذا وحسب التقديرات، فلجني 100 ألف دولار من تيك توك، يجب أن يتوفر حسابك على 10 آلاف مشترك على الأقلّ وأكثر من 270 مشاهدة سنوية.

وللقيام بهذا في تيك توك برنامج شراكة مشابه ليوتيوب، يسمى "صندوق صناع تيك توك". هذا الصندوق مقتصر على صناع المحتوى من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، الذين تَعدّت سنّهم 18 سنة، ويتوفر حسابهم على 100 ألف مشترك على الأقلّ، وحظي بأكثر من 100 ألف مشاهدة خلال آخر شهر من تقديم طلب الانضمام. كذلك يجب أن يوافق الحساب قواعد وأخلاقيات المنصة.