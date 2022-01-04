سياسة
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طالبان تفاوض أوزبكستان وطاجيكستان لاستعادة مروحيات.. ما القصة؟
أعلنت حكومة طالبان أنها تتفاوض بشأن إعادة المروحيات التي جرى نقلها إلى أوزبكستان وطاجيكستان إبان سقوط الحكومة السابقة.
طالبان تفاوض أوزبكستان وطاجيكستان لاستعادة مروحيات.. ما القصة؟
 الحكومة الأفغانية السابقة كانت تمتلك أكثر من 164 مروحية معظمها تبرعات من الولايات المتحدة / Reuters
4 يناير 2022

بدأت حكومة طالبان في أفغانستان الثلاثاء مفاوضات لإعادة المروحيات التي جرى نقلها إلى أوزبكستان وطاجيكستان إبان سقوط الحكومة السابقة.

وقال نائب متحدث حكومة طالبان المؤقتة إنعام الله سمنغاني في بيان إن أكثر من 40 مروحية نُقلت إلى الدول المجاورة وفي مقدمتها طاجيكستان وأوزبكستان من قبل أعضاء سابقين في إدارة كابل.

وذكر أن المحادثات بشأن ذلك بدأت مع سلطات البلدين المذكورين وأنه لم يتضح بعد متى ستجري إعادة المروحيات.

يذكر أن الحكومة الأفغانية السابقة كانت تمتلك أكثر من 164 مروحية معظمها تبرعات من الولايات المتحدة.

ومع سيطرة طالبان على كابل في 15 أغسطس/آب الفائت نقل العديد من المروحيات إلى البلدان المجاورة من قبل أعضاء الحكومة السابقة.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم "طالبان" وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، بخاصة احترام حقوق الإنسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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