عثر موظفو مطار موريشيوس على طفل رضيع متروك في سلة المهملات بمرحاض الطائرة.

وقبضت الشرطة على امرأة من مدغشقر تبلغ من العمر 20 عاماً يشتبه في أنها من ولدت الطفل على متن الرحلة.

وهبطت طائرة شركة طيران موريشيوس القادمة من مدغشقر في مطار سير سيووساغور رامغولام الدولي في الأول من يناير/كانون الثاني.

واكتشف ضباب المطار الطفل عندما فحصوا الطائرة لإجراء فحص جمركي روتيني، ونقلوا الطفل إلى مستشفى عام لتلقي العلاج.

أما المرأة المشتبه بكونها والدة الطفل، والتي وصلت إلى موريشيوس بتصريح عمل لمدة عامين، فأنكرت في البداية أن لها طفل، وجرى إخضاعها لفحص طبي أكد ولاتها للتو.

ووضعت المرأة تحت مراقبة الشرطة بالمستشفى، وفور خروجها ستُستجوب لتخليها عن مولودها.