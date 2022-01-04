قال مسؤول إسرائيلي كبير الثلاثاء، إن "إسرائيل على استعداد للسماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية بالمرور عبر أراضيها، في إطار اتفاقية ناشئة مع الولايات المتحدة لإعفاء مواطنيها من التأشيرة الأمريكية.

فمع توقف عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة لفترة طويلة، تفرض إسرائيل قيوداً صارمة على دخول الفلسطينيين عبر مطاراتها، بما في ذلك مطاري تل أبيب وإيلات، وكلاهما على بعد بضع ساعات بالسيارة من الأراضي الفلسطينية.

وبسبب ذلك، تصبح رحلات الفلسطينيين من الخارج مرهقة في العموم، حيث يدخلون عبر الأردن وحدود الضفة الغربية التي تديرها إسرائيل أو عبر سيناء المصرية التي تقع على حدود غزة.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الاسرائيلية إيليت شاكيد إن "إعطاء الفلسطينيين الأمريكيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية خيار المرور عبر إسرائيل مطلب للأمريكيين منذ سنوات عديدة".

وأضافت للصحفيين: "بوسع شين بيت (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) التعامل مع الأمر في سياق الإعفاءات من التأشيرة، ولو أقررنا هذه العملية، سيتمكن الأمريكي الذي يحمل الجنسية الفلسطينية أيضاً من دخول إسرائيل مثل أي أمريكي".

ويتوقع إبرام الاتفاقية في فبراير/شباط 2023، فيما ذكرت شاكيد أن طاقمها يبحث كذلك شكاوى أمريكية بأن العرب الأمريكيين يخضعون لاستجوابات فيها تدخل بشكل غير عادي من قبل أمن المطارات الإسرائيلية، مضيفة أن من بين المقترحات أن يتلقى عملاء الأمن قوائم بأسماء ركاب رحلات الطيران قبل 12 ساعة من وصولها، ليتمكنوا من إجراء عمليات الفحص الانتقائي.

بدوره، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، متطرقاً لمحادثات الإعفاء من التأشيرة في 28 ديسمبر/كانون الأول، إن واشنطن سوف "تواصل العمل مع إسرائيل نحو تحقيق المعاملة المتساوية لجميع الأمريكيين، الساعين لدخول إسرائيل أو المرور عبرها".

ويقول الجانبان إنه يوجد شرط آخر للإعفاء من التأشيرة الأمريكية، يتمثل في خفض نسبة الرفض الحالية لمقدمي الطلبات الإسرائيليين إلى 3 في المائة.

وأفادت شاكيد بأن 40 في المائة من هؤلاء المرفوضين، يملأون استمارات الطلب بشكل غير صحيح، وأن وزارتها تبحث تقديم مواد تعليمية لتصحيح ذلك.