أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، أن الحكومة قضت على فقاعة سعر صرف العملات الأجنبية من خلال حزمة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها مؤخراً.

ولفت الرئيس في كلمته خلال اجتماع رؤساء فروع حزب "العدالة والتنمية" في مقره بالعاصمة أنقرة، إلى أن الحكومة عازمة أيضاً على إزالة فقاعة التضخم.

وأفاد أردوغان أن تركيا تجاوزت المرحلة الأصعب، مضيفا بالقول: "حان الوقت لجني ثمار جهودنا وتحقيق أهدافنا".

وتابع: "عازمون على ألا نترك مواطنينا تحت ضغوط تقلب سعر الصرف والارتفاع الفاحش للأسعار".

وأشار أن حكومته تتخذ الخطوات اللازمة لجعل تركيا بين الاقتصادات الـ 10 الأكبر في العالم.

وأوضح أن مسيرة تركيا نحو أهدافها تسارعت مع جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي أعقبتها.

واعتبر أن تحقيق بلاده صادرات تجاوزت قيمتها 225 مليار دولار خلال 2021، دليل على تقدمها في المسار الصحيح.