ألقت الشرطة الهندية القبض الثلاثاء، على أول شخصين في إطار تحقيق عن تطبيق إلكتروني نشر صور عشرات المسلمات بهدف بيعهن في "مزاد"، فيما يبدو أنها قضية كراهية ضد المسلمين.

وخلال الأيام الماضي ذكرت عدة هنديات مسلمات في منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي، إن صورهن استُخدمت دون إذن منهن في هذا التطبيق العلني، المتاح التعليق فيه للجمهور العام على منصة "جيتهوب-Github"

وسُمي التطبيق "بولي باي" وهو تعبير يستخدم في الإساءة إلى النساء المسلمات.

وجاء في بلاغ تقدمت به إلى الشرطة يوم الأحد عصمت أرى، وهي صحفية استهدفها التطبيق، أن التطبيق محاولة للإساءة إلى النساء المسلمات.

وتضمن البلاغ الذي نُشر عبر وسائل التواصل: "ما يسمى (جيتهوب) عنيف وبه تهديد وقصد إثارة شعور بالخوف والفضيحة في نفسي، وكذلك في نفوس النساء عامة، والمسلمين الذين يُستهدف نساءهم بهذا الأسلوب الكريه".

وقال مسؤول كبير في الشرطة بمدينة مومباي، إن قسم الجرائم الإلكترونية في الشرطة الهندية، ألقى القبض على رجل (21 عاماً)، وامرأة في ولاية أوتاراخاند، على صلة بالحادث.