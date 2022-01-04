سمحت إسرائيل للمثليين، والمتحولين جنسياً، وللرجال العازبين، بترتيب "حالات حمل بديلة"، في البلاد.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من 11 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان تأجير الأرحام يقتصر في الماضي على الأزواج من جنسين مختلفين والنساء العازبات اللواتي يعانين من مشاكل في الخصوبة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "بعد صدور حكم قضائي في يوليو/تموز، أصدرت وزارة الصحة تعميماً يعدل قانون تأجير الأرحام في إسرائيل، لتوفير فرص متساوية لحمل الأرحام، لأي شخص في إسرائيل".

وأضافت: "ألغى الحكم الصادر عن المحكمة العليا في يوليو/تموز التعريفات التمييزية في القانون الحالي التي تستثني بعض الرجال من الحصول على فرصة تأجير الأرحام، وقضت المحكمة بأن الحكومة ملزمة بتوفير نفس الشروط، للرجال مثل النساء".

وتابعت: "حتى الآن، كانت حالات الحمل البديلة متاحة في إسرائيل فقط للأزواج المكونين من رجل وامرأة، وكلاهما من سكان إسرائيل، أو للمقيمات غير المتزوجات في البلاد في الحالات التي تعاني فيها الأم المحتملة من مشاكل طبية تمنعها من الحمل، أو الاستمرار في الحمل".

وأضاف: "بعد أسبوع من اليوم، سنمنح أيضاً فرصاً متساوية في الحصول على تأجير الأرحام في إسرائيل للرجال غير المتزوجين، وآباء المستقبل، وكذلك الأزواج المثليين الذكور، في الواقع لأي فرد، واليوم نصدر التعميم الجديد للمدير العام والذي يكرس حكم المحكمة العليا ويراجع الإجراءات في القانون ".

ويتطلب قانون تأجير الأرحام من أولئك الذين يسعون لهذا الأمر، الحصول على إذن من وزارة الصحة.

وكخطوة أولية، تفحص اللجنة، أهلية مقدم الطلب لتأجير الأرحام، بناءً على قانون الأم البديلة.

وتتضمن المرحلة الثانية، الموافقة على اتفاقية تأجير الأرحام بين الوالديْن المحتمليْن، والأم البديلة التي ستحمل الجنين.