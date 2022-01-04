سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل ترفع القيود على تأجير الأرحام للمثليين والرجال العازبين
أعلن وزير الصحة الإسرائيلي الثلاثاء،عن تعديل قانون تأجير الأرحام في البلاد، وبذلك سيُسمح للمتحولين جنسياً وللرجال العازبين بترتيب "حالات حمل بديلة"، وأشار الوزير إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من 11 يناير/كانون الثاني الجاري.
إسرائيل ترفع القيود على تأجير الأرحام للمثليين والرجال العازبين
 تأجير الأرحام في إسرائيل كان يقتصر على الأزواج من جنسين مختلفين والنساء العازبات اللواتي يعانين من مشاكل في الخصوبة / Reuters
4 يناير 2022

سمحت إسرائيل للمثليين، والمتحولين جنسياً، وللرجال العازبين، بترتيب "حالات حمل بديلة"، في البلاد.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من 11 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان تأجير الأرحام يقتصر في الماضي على الأزواج من جنسين مختلفين والنساء العازبات اللواتي يعانين من مشاكل في الخصوبة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "بعد صدور حكم قضائي في يوليو/تموز، أصدرت وزارة الصحة تعميماً يعدل قانون تأجير الأرحام في إسرائيل، لتوفير فرص متساوية لحمل الأرحام، لأي شخص في إسرائيل".

وأضافت: "ألغى الحكم الصادر عن المحكمة العليا في يوليو/تموز التعريفات التمييزية في القانون الحالي التي تستثني بعض الرجال من الحصول على فرصة تأجير الأرحام، وقضت المحكمة بأن الحكومة ملزمة بتوفير نفس الشروط، للرجال مثل النساء".

وتابعت: "حتى الآن، كانت حالات الحمل البديلة متاحة في إسرائيل فقط للأزواج المكونين من رجل وامرأة، وكلاهما من سكان إسرائيل، أو للمقيمات غير المتزوجات في البلاد في الحالات التي تعاني فيها الأم المحتملة من مشاكل طبية تمنعها من الحمل، أو الاستمرار في الحمل".

وأضاف: "بعد أسبوع من اليوم، سنمنح أيضاً فرصاً متساوية في الحصول على تأجير الأرحام في إسرائيل للرجال غير المتزوجين، وآباء المستقبل، وكذلك الأزواج المثليين الذكور، في الواقع لأي فرد، واليوم نصدر التعميم الجديد للمدير العام والذي يكرس حكم المحكمة العليا ويراجع الإجراءات في القانون ".

ويتطلب قانون تأجير الأرحام من أولئك الذين يسعون لهذا الأمر، الحصول على إذن من وزارة الصحة.

وكخطوة أولية، تفحص اللجنة، أهلية مقدم الطلب لتأجير الأرحام، بناءً على قانون الأم البديلة.

وتتضمن المرحلة الثانية، الموافقة على اتفاقية تأجير الأرحام بين الوالديْن المحتمليْن، والأم البديلة التي ستحمل الجنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us