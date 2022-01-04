سياسة
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بعد 18 عاماً.. القضاء الفرنسي يوجّه اتهاماً في قضية تحطم طائرة بمصر
وجه قاضي تحقيق اتهاماً بـ"القتل غير المتعمد" لمدير شركة "فلاش إيرلاينز" في قضية تحطم طائرة قبالة ساحل شرم الشيخ المصرية عام 2004.
بعد 18 عاماً.. القضاء الفرنسي يوجّه اتهاماً في قضية تحطم طائرة بمصر
نصب تذكاري لضحايا حادث تحطم الطائرة قبالة ساحل شرم الشيخ المصرية / Reuters
4 يناير 2022

قال مصدر قضائي، الثلاثاء، إن "قاضي تحقيق في باريس وجه إلى المدير العام السابق لشركة فلاش ايرلاينز المصرية تهمة القتل غير العمد، في إطار التحقيق في تحطم طائرة بوينغ 737 قبالة شرم الشيخ المصرية في 2004"، وفق حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبذلك، أكد ذلك المصدر، الذي رفض ذكر هويته، معلومات نشرتها صحيفة لو باريزيان اليومية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويعتبر ذلك أول اتهام في هذه القضية، بعد مرور 18 عاماً على مأساة راح ضحيتها 148 شخصاً، بينهم 134 فرنسياً.

ومطلع عام 2004، تحطمت الطائرة الفرنسية التابعة لشركة فلاش إير لاينز قبالة سواحل شرم الشيخ بعد إقلاعها بدقائق، وكان عليها بالإضافة إلى السياح الفرنسيين، 13 مصرياً من طاقم الطائرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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