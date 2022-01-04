سياسة
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بـ"الأمعاء الخاوية".. الأسير هشام أبو هواش ينتزع موعداً مع الحرية
قال مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن "الأسير هشام أبو هواش  علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد التوصل إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالإفراج عنه في 26 فبراير/شباط المقبل".
بـ"الأمعاء الخاوية".. الأسير هشام أبو هواش ينتزع موعداً مع الحرية
علّق الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش إضراباً مفتوحاً عن الطعام في السجون الإسرائيلية / AFP
4 يناير 2022

علّق الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش مساء الثلاثاء، إضراباً مفتوحاً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، استمر 141 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 فبراير/شباط المقبل.

وقال مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، حسن عبد ربه، في تصريح لوكالة الأناضول، إن "أبو هواش (40 عاماً) علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد التوصل إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح أن "الاتفاق ينص على الإفراج عن أبو هواش مع انتهاء أمر اعتقاله الإداري الحالي يوم 26 فبراير/شباط القادم".

وأفاد مراسل الأناضول بأن احتفالات تعم ساحة منزل الأسير أبو هواش في مدينة دورا غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مع إطلاق ألعاب نارية، ووسط هتافات تشيد بصموده وانتصاره على السجان.

وخلال الأيام الماضية، حمَّلت السلطة والفصائل الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة أبو هواش، فيما عمّت الأراضي الفلسطينية فعاليات تضامنية معه.

وأبو هواش أب لخمسة أ طفال، واعتقلته إسرائيل في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.

وقبل أبو هواش، تمكن أيضاً أكثر من أسير فلسطيني من انتزاع حريتهم من سجون إسرائيل، عبر سلاح "الأمعاء الخاوية (الإضراب عن الطعام)".

وإجمالاً، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرابة 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري و34 أسيرة و160 قاصراً، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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