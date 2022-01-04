سياسة
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الداخلية اللبنانية توجه بإزالة الصور المسيئة للسعودية في بيروت
أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي الثلاثاء، توجيه وزارته بإزالة الصور المسيئة إلى المملكة العربية السعودية في بعض شوارع الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، وكانت بعض الصور واللافتات المسيئة للسعودية انتشرت في مناطق ذات غالبية شيعية غربي بيروت.
الداخلية اللبنانية توجه بإزالة الصور المسيئة للسعودية في بيروت
لبنان / AA
4 يناير 2022

وجه وزير الداخلية والبلديات اللبنانية بسام مولوي بإزالة الصور المسيئة إلى المملكة العربية السعودية في بعض شوارع الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

جاء ذلك في بيان صادر الثلاثاء، عن وزير الداخلية عقب رفع لافتات مسيئة للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسفير المملكة في لبنان وليد البخاري داخل مناطق في بيروت.

وكلّف مولوي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإزالة الصور المسيئة للملك السعودي وسفير المملكة في بيروت وكافة الصور واللافتات المسيئة للمملكة، والتي رُفعت في بعض شوارع الضاحية الجنوبية (ذات غالبية شيعية)، غربي بيروت.

ودعا مولوي المواطنين إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب لبنان والمغتربين اللبنانيين عواقب الإساءة الى الأشقاء العرب.

يأتي ذلك بعدما هاجم أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، في كلمة متلفزة الاثنين، المملكة قائلاً إن "مشكلة السعودية في لبنان هي مع الذين هزموا مشروعها في المنطقة، ومنعوا تحويل لبنان إلى إمارة سعودية".

ورداً على تصريحات نصر الله، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن "تصريحات الأول حول السعودية لا تمثل موقف الحكومة اللبنانية".

بدوره أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، في رد مماثل، حرص بلاده على علاقات جيدة مع دول الخليج، لكنه شدد على أن ذلك "يجب أن يكون متبادلاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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