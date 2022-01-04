سياسة
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رقم قياسي عالمي.. أمريكا تسجل مليون إصابة بكورونا خلال يوم واحد
سجلت الولايات المتحدة مليون إصابة بكوفيد-19 خلال يوم واحد، في رقم قياسي عالمي، وسط ارتفاع متزايد في انتشار متحور أوميكرون.
رقم قياسي عالمي.. أمريكا تسجل مليون إصابة بكورونا خلال يوم واحد
 بلغ متوسط الإصابات اليومية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي 486 ألفاً. / AFP
4 يناير 2022

سجلت الولايات المتحدة ما يقرب من مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين، وهو رقم قياسي عالمي ويعادل نحو مثلي ذروة الإصابات التي شهدتها البلاد خلال يوم والتي بلغت 505 ألف و109 إصابة قبل أسبوع فقط، مما يشير إلى أن المتحور أوميكرون شديد العدوى لا يُظهر أي علامة على التباطؤ، وفق إحصاء وكالة رويترز.

وارتفع عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات بنحو 50 في المائة الأسبوع الماضي، ليتجاوز 100 ألف حالياً، وهي المرة الأولى التي يوصل إلى هذا المستوى منذ الزيادة التي شهدتها الولايات المتحدة في الشتاء الماضي.

وإجمالاً، بلغ متوسط الإصابات اليومية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي 486 ألفاً، وهو معدل زاد إلى ضعفيه في سبعة أيام متفوقاً على أي دولة أخرى.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة أمس 978 ألفاً و856 إصابة، منها بعض الحالات من يومي السبت والأحد اللذيْن لا تُبلِّغ فيهما كثير من الولايات عن أعداد المصابين لديها.

فيما ظلّ متوسط ​​عدد الوفيات اليومي في الولايات المتحدة ثابتاً إلى حد ما طوال شهر ديسمبر/كانون الأول، وحتى أوائل يناير/كانون الثاني، عند حوالي 1300، وفقاً لإحصاء رويترز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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