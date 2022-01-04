سياسة
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تركيا: نرفض توصيف اليونان دفاعنا عن حقوقنا بالتهديد
قال المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش: "نرفض توصيف اليونان إرادة بلادنا بشأن الدفاع عن حقوقها ومصالحها بالتهديد، ومحاولتها خلق انطباع منافٍ للحقيقة بهذا الصدد".
تركيا: نرفض توصيف اليونان دفاعنا عن حقوقنا بالتهديد
بيلغيتش: إذا وُجد تهديد في المنطقة، فهو ناجم عن التصرفات الأحادية لليونان التي من شأنها مفاقمة التوتر / AA
4 يناير 2022

أكدت أنقرة الثلاثاء، رفضها توصيف اليونان إرادة تركيا بشأن الدفاع عن حقوقها ومصالحها بالتهديد.

جاء ذلك في رد خطي للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بحق تركيا.

وقال بيلغيتش: "نرفض توصيف اليونان إرادة بلادنا بشأن الدفاع عن حقوقها ومصالحها بالتهديد، ومحاولتها خلق انطباع منافٍ للحقيقة بهذا الصدد".

وأكد أنه "إذا وُجد تهديد في المنطقة، فهو ناجم عن التصرفات الأحادية لليونان التي من شأنها مفاقمة التوتر".

وشدد بليغيتش على أن التصريحات التي يرددها دندياس بشكل شبه يومي، ليست سوى ادعاءات شعبوية منفصلة عن الواقع، ولا تخدم السلام والاستقرار.

وأشار إلى مواصلة اليونان ادعاءاتها المتطرفة (حول مناطق الصلاحية البحرية) في كل من بحر إيجة والبحر المتوسط، التي تتعارض مع القانون الدولي، واستمرارها في ممارساتها التي تفاقم التوتر.

وجدد دعوة أنقرة اليونان إلى تغليب الحكمة والمنطق بدلاً من الخطابات والتصرفات الاستفزازية التي تلجأ إليها بدوافع شعبوية، واحترام القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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