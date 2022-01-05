ترك 4.5 مليون عامل أمريكي وظائفهم في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو مؤشر على الثقة ودليل أكبر على أن سوق العمل الأمريكي يتعافى بقوة من ركود العام الماضي بسبب الجائحة.

وسجلت وزارة العمل الثلاثاء نشر أصحاب الأعمال 10.6 مليون وظيفة شاغرة في نوفمبر/تشرين الثاني، بانخفاض عن 11.1 مليون وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول لكنه لا يزال معدلاً مرتفعاً تاريخياً.

وظف أصحاب الأعمال أكثر من 6.7 مليون شخص في نوفمبر/تشرين الثاني بارتفاع عن 6.5 مليون شخص في أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لوزارة العمل الثلاثاء في استطلاعها الشهري للوظائف الشاغرة وتغير الأعمال.

ويتعافى سوق العمل من ركود العام الماضي الذي كان قصيراً لكنه عنيف بسبب الجائحة. أطاح أصحاب الأعمال بأكثر من 22 مليون وظيفة في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، وقفز مؤشر البطالة إلى 14.8%.

لكن الإنفاق الحكومي الضخم ونشر اللقاحات أديا إلى تعافي الاقتصاد. وأضاف أصحاب الأعمال 18.5 مليون وظيفة منذ أبريل/نيسان 2020، لكن هذا يعني حرمان الولايات المتحدة من 3.9 مليون وظيفة مقارنة بما كان عليه الأمر قبل الجائحة.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير وظائف ديسمبر/كانون الأول الذي ينشر الجمعة، خلق الاقتصاد 393 ألف وظيفة إضافية هذا الشهر، وفقاً لاستطلاع من مؤسسة فاكت سيت للبيانات.