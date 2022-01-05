سياسة
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"عمل شنيع".. باكستان تدين عرض نساء مسلمات للبيع بمزاد على الإنترنت في الهند
وصفت وزارة الخارجية الباكستانية عرض نساء مُسلمات بارزات للبيع في مزاد على الإنترنت في الهند بأنه "عمل شنيع تماماً يهدف إلى إذلال النساء المسلمات ومضايقتهم وإهانتهم"، مشيرة إلى أنّها تدين "بشدة" هذا الفعل.
"عمل شنيع".. باكستان تدين عرض نساء مسلمات للبيع بمزاد على الإنترنت في الهند
صورة توضيحية / Getty Images
5 يناير 2022

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية "بشدة" عرض نساء مسلمات بارزات للبيع في مزاد على الإنترنت في الهند.

وحسب وكالة الأنباء الباكستانية وصفت الخارجية في بيان لها هذا الفعل بأنه "عمل شنيع تماماً يهدف إلى إذلال النساء المسلمات في الهند ومضايقتهم وإهانتهم".

وجدد البيان مطالبة باكستان من المجتمع الدولي بخاصة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية المعنية بوقف كراهية الإسلام والهجمات العنيفة ضد الأقليات في الهند.

وعرضت صور أكثر من 100 امرأة مسلمة هندية بارزة، بينهن صحفيات وناشطات وممثلات، من دون إذنهن على أحد مواقع الإنترنت، وطرح بيعهن في مزاد.

وكانت السلطات الهندية فتحت الأحد تحقيقاً حول إدراج مئات النساء المسلمات في تطبيق "مزاد" باستخدام صور مأخوذة من حساباتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون إذنهن.

وسجلت شرطة دلهي دعوى بعد تلقيها شكوى من الصحفية عصمت آرا، واسمها مدرج أيضاً في تطبيق يدعى "Bulli Bai".

وجرى تحميل مئات الصور لنساء مسلمات على التطبيق عبر موقع تطوير البرمجيات المفتوح "GitHub"، وطُلب من المستخدمين المشاركة في "مزاد".

وبحلول مساء السبت بدأت عشرات النساء المسلمات الأخريات في نشر صدمتهن وغضبهن على وسائل التواصل الاجتماعي بعد رؤية صورهن وتفاصيلهن على التطبيق.

وقال وزير المعلومات والتكنولوجيا أشويني فايشناو في تغريدة عبر تويتر إن "الحساب جرى حظره من قبل موقع GitHub وفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية (CERT) وتنسق السلطات الأمنية المزيد من الإجراءات".

وأعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم للنساء المستهدفات، مؤكدين أن الهدف من ذلك هو التسبب في معاناة جسدية وعقلية لهن.

ويرى الكثيرون أن الأشخاص الذين يقفون وراء مثل هذه التطبيقات هم من الجماعات اليمينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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