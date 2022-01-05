سياسة
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أمريكا.. دعوى ضد فايزر وشركات أخرى بشأن تمويل الإرهاب بالعراق
أحيت محكمة استئناف أمريكية دعوى قضائية في أمريكا ضد أسترازينيكا وفايزر وشركات أخرى بسبب مزاعم بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية ساعدت في تمويل الإرهاب.
أمريكا.. دعوى ضد فايزر وشركات أخرى بشأن تمويل الإرهاب بالعراق
نفت الشركات ارتكاب أي مخالفات / Reuters
5 يناير 2022

أحيت محكمة استئناف أمريكية الثلاثاء دعوى قضائية ضد أسترازينيكا وفايزر وشركات أخرى بسبب مزاعم بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل أمريكيين خلال الحرب في العراق.

ويؤكد المدعون أن جماعة جيش المهدي المدعومة من جماعة حزب الله اللبنانية كانت تسيطر على وزارة الصحة العراقية وأن المدعى عليهم، وهم 21 شركة أمريكية وأوروبية للإمدادات والمعدات الطبية، قدموا رشاوى للحصول على عقود إمدادات طبية. ونفت الشركات ارتكاب أي مخالفات.

وقال ممثلون عن الشركات الخمس، أسترازينيكا وجي.إي. هيلث كير الأمريكية القابضة وجونسون آند جونسون وفايزر وهوفمان لا روش في بيان مشترك: "ستظهر الإجراءات الإضافية عدم مسؤولية الشركات بأي حال من الأحوال".

ورفع الدعوى القضائية التي أحيتها محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا أفراد عائلات ضحايا الهجمات في العراق من قبل جماعة جيش المهدي. وكان قاضٍ اتحادي رفض هذه الدعوى عام 2020.

ولم يصدر بعد أي تعليق من المحامي كانون شانموجام الذي تولى الدفاع أمام محكمة الاستئناف نيابة عن الشركات.

كما لم يعلق محامي أفراد الأسر جوشوا برانسون حتى الآن.

وقال محامو الشركات لمحكمة الاستئناف إنهم قدموا للحكومة العراقية "علاجات منقذة للحياة من مرض سرطان الثدي وحقن (لمرضى) الهيموفيليا وأجهزة الموجات فوق الصوتية ورسم القلب وغيرها من المعدات الطبية" بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق الذي أطاح بالرئيس صدام حسين عام 2003.

وقال شانموجام في المحكمة في سبتمبر/أيلول إن الحكم ضد الشركات "سيكون له تأثير مخيف بشدة على استعداد الشركات والمنظمات غير الحكومية لأي أنشطة أساسية، في كثير من الأحيان بناء على طلب الحكومة في المناطق التي تشهد اضطراباً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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