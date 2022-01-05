ارتفعت قيمة الصادرات التركية من الملابس الجاهزة خلال 2021 بنسبة 18.3% مقارنة بالعام السابق، محققة 20 ملياراً و250 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان الثلاثاء عن رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة في إسطنبول مصطفى غول تبة.

وأوضح غول تبة أن قطاع النسيج والملابس الجاهزة حقق رقماً قياسياً في سد عجز الحساب الجاري وزيادة التوظيف خلال العام الماضي، مؤكداً أن الهدف للعام الجاري هو الوصول إلى أكثر من 23 مليار دولار.

وأشار إلى أن القطاع ساهم بأكثر من 18 مليار دولار في إغلاق عجز الحساب الجاري، وأوجد نحو 51 ألف وظيفة.

يشار إلى أن قطاع النسيج والملابس الجاهزة يأتي ثالثاً ضمن الصادرات التركية، بعد المجوهرات والصناعات الدفاعية.

في سياق آخر تمكّنت 77 ولاية تركية خلال العام الفائت من رفع حجم صادراتها إلى الخارج، فيما تصدرت إسطنبول ولايات البلاد الأكثر تصديراً بواقع 88.9 مليار دولار.

وحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك فإن إجمالي صادرات تركيا بلغ 225.4 مليار دولار خلال العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 32.9% مقارنة بالعام الذي قبله.

وبلغ إجمالي صادرات تركيا على صعيد الولايات (باستثناء صادرات المناطق الحرة) 206.6 مليارات دولار خلال عام 2021، محققاً نمواً وصلت نسبته إلى 32.2%.

وخلال هذه الفترة استطاعت 77 من أصل 81 ولاية تركية زيادة صادراتها سواء من حيث الكمية أو العائدات، فيما تراجعت صادرات 4 ولايات فقط بنسب ضئيلة.

كما ارتفع عدد الولايات التركية التي تخطت صادراتها عتبة مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 21 ولاية بعد أن كان هذا الرقم 16 في عام 2020.

وحافظت إسطنبول على الصدارة في قائمة الولايات التركية الأكثر تصديراً، فبلغت عائدات صادراتها خلال العام الماضي 88.9 مليار دولار، مستحوذةً بذلك على 43% من إجمالي صادرات البلاد.

وفي المركز الثاني حلت ولاية "كوجا إيلي" التي بلغت قيمة صادراتها 17.3 مليار دولار، تلتها ولاية بورصة في المركز الثالث بـ15 مليار دولار.

وفي المركز الرابع حلّت ولاية إزمير بـ12.2 مليار، تلتها غازي عنتاب بـ10.1 مليار دولار، ثم العاصمة أنقرة بـ9.3 مليار دولار، ومانيسا بـ5.2 مليار دولار ثم صقاريا بـ5.1 مليار دولار.

كما بلغت عائدات صادرات ولاية دنيزلي 4.6 مليار دولار، وهطاي 4.05 مليار دولار، وقونية 3 مليارات دولار، وقيصري 2.9 مليار دولار، ومرسين 2.6 مليار دولار، وأضنة 2.5 مليار دولار، وأنطاليا 1.9 مليار دولار، وقهرمان مرعش 1.4 مليار دولار.

وفي سياق متصل حلت ولاية تكيرداغ في المركز الأول ضمن قائمة الولايات التي تخطت صادراتها حاجز مليار دولار خلال عام 2021، وذلك بصادرات بلغت 1.4 مليار دولار، تلتها صامصون بـ1.3 مليار دولار، ثم طرابزون بـ1.17 مليار دولار، وأسكي شهير بـ1.17، ثم تشوروم بـ1.12 مليار دولار.

وعلى صعيد الولايات التي زادت من عائدات صادراتها حلّت إسطنبول أيضاً في المركز الأول، فحققت صادراتها نمواً بنسبة 22.2% خلال عام 2021، مقارنة بالعام الذي قبله، تلتها كوجا إيلي بـ5.06%.

كما حققت صادرات ولاية بورصة نمواً بنسبة 2.08%، وإزمير 2.7%، وغازي عنتاب 2.16%، والعاصمة أنقرة 1.55%.

أما الولايات الأربع التي تراجعت صادراتها خلال العام الماضي، فقد تصدرت موش القائمة، فانخفضت صادراتها بنسبة 33.3%، تلتها أرضروم بـ9.9%، ثم سيواس بـ5.9% وطوقات بـ0.67%.

وحلت ولايتا بارطن وأرتفين في ذيل قائمة الولايات التي حققت صادراتها نمواً خلال 2021، وذلك بواقع 0.28 و0.71%، على الترتيب.

والاثنين أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن إجمالي صادرات بلاده عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9% مقارنة بالعام السابق له، وبلغ 225 ملياراً و368 مليون دولار، مبيناً أن هذه المعطيات تعد أرقاماً قياسية في تاريخ بلاده.

وأضاف أن حجم التجارة الخارجية لتركيا "زاد من 87.6 مليار دولار عام 2002، إلى 496.7 مليار دولار في 2021".

وأشار إلى أن عجز التجارة الخارجية خلال 2021 تراجع بنسبة 7.8% مقارنة مع عام 2020 ليستقر عند 45.9 مليار دولار.