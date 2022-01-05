سياسة
2 دقيقة قراءة
هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تضم أمريكيين قرب مطار بغداد
أصاب صاروخ كاتيوشا قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، وفق مصادر أمنية وعسكرية عراقية.
هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تضم أمريكيين قرب مطار بغداد
صاروخ مجهز للإطلاق عثرت عليه القوات العراقية في حي الجهاد بغرب بغداد / AA
5 يناير 2022

قالت مصادر أمنية وعسكرية عراقية إن صاروخ كاتيوشا أصاب قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، الأربعاء.

وذكر بيان للجيش العراقي "عثرت القوات الأمنية على منصة لإطلاق الصواريخ عليها صاروخ" في حي الجهاد بغرب بغداد.

وقالت المصادر إن "الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات".

وحذر مسؤولون أمريكيون في الأسابيع الماضية من أنهم يتوقعون زيادة في الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا لأسباب من بينها اقتراب الذكرى السنوية الثانية لمقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة، توعدت فصائل عراقية متحالفة مع إيران بالرد على مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وهجوم اليوم هو ثاني هجوم هذا الأسبوع يستهدف القاعدة الواقعة بالقرب من مطار بغداد الدولي بعد إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين يوم الاثنين. وأمس الثلاثاء أسقطت الدفاعات الجوية العراقية طائرتيْن مسيرتيْن ملغومتيْن لدى اقترابهما من قاعدة عيد الأسد التي تستضيف أيضاً قوات أمريكية وتقع غربي بغداد.

وقٌتل سليماني في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020 في هجوم بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد أمر به الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترمب.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الاثنين إنه "يجب محاكمة ترمب على قتل سليماني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us