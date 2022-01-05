سياسة
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استقالة الحكومة الكازاخية إثر احتجاجات على رفع أسعار الغاز
قدمت الحكومة الكازاخية استقالتها للرئيس قاسم جومارت توكاييف، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب مضاعفة أسعار الغاز المسال.
استقالة الحكومة الكازاخية إثر احتجاجات على رفع أسعار الغاز
رئيس البلاد قاسم جومارت توكايي، قبل استقالة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عسكر مامين / Reuters
5 يناير 2022

أعلنت الحكومة الكازاخية استقالتها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب مضاعفة أسعار الغاز المسال.

وأفاد بيان لرئاسة كازاخستان صباح الأربعاء، بأن رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، قبل استقالة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عسكر مامين.

وأفاد أن نائب رئيس الوزراء، علي خان إسماعيلوف، سيتولى مهمة إدارة أعمال الحكومة.

وفي وقت سابق، وقع توكاييف مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في مدينة ألماتي وإقليم مانجيستاو.

يأتي القرار إثر انتشار موجة الاحتجاجات التي اندلعت أول مرة في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، في مدن غربي كازاخستان، عقب مضاعفة أسعار الغاز المسال.

كما فرضت السلطات قيوداً على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتلغرام

مصدر:TRT عربي - وكالات
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