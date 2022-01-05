سياسة
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وزير الخارجية التركي وأمين عام "الناتو" يبحثان علاقات الحلف مع روسيا
أجرى وزير الخارجية التركي وأمين عام حلف الناتو اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله قضايا حول اجتماعَي وزراء خارجية الحلف ومجلس الناتو-روسيا.
وزير الخارجية التركي وأمين عام "الناتو" يبحثان علاقات الحلف مع روسيا
وزير الخارجية التركي وأمين عام حلف الناتو بحثا خلال اتصال هاتفي قضايا حول اجتماعَي وزراء خارجية الحلف ومجلس الناتو-روسيا / AA
5 يناير 2022

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ قضايا حول اجتماعَي وزراء خارجية الحلف، ومجلس الناتو-روسيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الوزير جاوش أوغلو أجرى اتصالاً هاتفياً مع ستولتنبرغ الأربعاء قبل أيام من انعقاد الاجتماعين.

ويعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو اجتماعاً طارئاً في 7 يناير/كانون الثاني الجاري لمناقشة أنشطة روسيا العسكرية على الحدود الأوكرانية.

والثلاثاء أعلن ستولتنبرغ في بيان أن اجتماع مجلس الناتو-روسيا سيعقد في 12 يناير/كانون الثاني.

وتشهد العلاقات بين الناتو وروسيا تراجعاً إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة، بسبب توتر علاقات كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في منطقة "دونباس".​​​​​​​

ومؤخراً وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوماً" على أوكرانيا.

من جهتها رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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