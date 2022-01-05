سياسة
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كازاخستان.. تركيا وروسيا تدعوان لتجاوز أزمة الاحتجاجات والحوار
حثت روسيا الأربعاء على الحوار فى كازاخستان، فيما أعربت وزارة الخارجية التركية عن ثقتها التامة بقدرة الإدارة الكازاخية على تجاوز أزمة الاحتجاجات في البلاد جراء زيادة أسعار الغاز المسال.
كازاخستان.. تركيا وروسيا تدعوان لتجاوز أزمة الاحتجاجات والحوار
تركيا وروسيا تدعوان لتجاوز أزمة الاحتجاجات والحوار في كازاخستان / AA
5 يناير 2022

أعربت وزارة الخارجية التركية عن ثقتها التامة بقدرة الإدارة الكازاخية على تجاوز أزمة الاحتجاجات في البلاد جراء زيادة أسعار الغاز المسال.

وقالت الوزارة في بيان الأربعاء إنها تتابع من كثب الاحتجاجات التي انطلقت الأحد وأدت إلى استقالة الحكومة الكازاخية صباح اليوم.

وأضافت أنها تولي أهمية كبرى من أجل استقرار كازاخستان الصديقة، معربة عن أملها في ضمان أمن الشعب الكازاخي الشقيق ورفاهه.

كما أكدت ثقتها بحكمة الشعب الكازاخي، راجية انتهاء الاحتجاجات في أقرب وقت.

وعبرت الخارجية التركية عن أملها في الشفاء العاجل لكل المصابين في الاحتجاجات.

من جانبها حثت روسيا الأربعاء على الحوار فى كازاخستان حيث خرجت تظاهرات غير مسبوقة عن السيطرة احتجاجاً على زيادة أسعار الطاقة في الدولة السوفيتية السابقة الواقعة فى آسيا الوسطى.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نؤيد الحل السلمي لجميع المشكلات في الإطار القانوني والدستوري ومن خلال الحوار وليس من خلال أعمال الشغب وانتهاك القوانين".

وفي وقت سابق الأربعاء أعلنت الحكومة الكازاخية استقالتها على خليفة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، تلاها فرض حالة الطوارئ في عدد من المدن، بينها العاصمة نور سلطان، بهدف حفظ الأمن العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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