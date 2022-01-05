سياسة
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الحكومة الألمانية تندّد بالاعتداء على مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون
شدّد مسؤول الحريات الدينية في الحكومة الألمانية على ضرورة الوقوف الجماعي ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية.
الحكومة الألمانية تندّد بالاعتداء على مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون
فرانك شواب: المسلمون أحياءً وأمواتاً جزء من ألمانيا / Twitter
5 يناير 2022

ندّد مسؤول الحريات الدينية في الحكومة الألمانية فرانك شواب، باعتداء طال مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون غربي البلاد، قبل خمسة أيام.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر الأربعاء، قال المسؤول الألماني إنّ المسلمين أحياءً وأمواتاً جزء من ألمانيا.

وشدّد على ضرورة الوقوف الجماعي ضد الإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام) والعنصرية.

وكان مجهولون أقدموا على تحطيم شواهد قبور وإلحاق أضرار في مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون، عشية رأس السنة الجديدة.

من جهتها كانت وزارة الخارجية التركية استنكرت الاعتداء الذي طال مقبرة المسلمين في إزرلون، وذكرت في بيان لها السبت أنّها تلقّت ببالغ الحزن نبأ الاعتداء، ووصفته بأنه "مؤشّر جديد على العقلية المريضة المعادية للإسلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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