ندّد مسؤول الحريات الدينية في الحكومة الألمانية فرانك شواب، باعتداء طال مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون غربي البلاد، قبل خمسة أيام.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر الأربعاء، قال المسؤول الألماني إنّ المسلمين أحياءً وأمواتاً جزء من ألمانيا.

وشدّد على ضرورة الوقوف الجماعي ضد الإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام) والعنصرية.

وكان مجهولون أقدموا على تحطيم شواهد قبور وإلحاق أضرار في مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون، عشية رأس السنة الجديدة.

من جهتها كانت وزارة الخارجية التركية استنكرت الاعتداء الذي طال مقبرة المسلمين في إزرلون، وذكرت في بيان لها السبت أنّها تلقّت ببالغ الحزن نبأ الاعتداء، ووصفته بأنه "مؤشّر جديد على العقلية المريضة المعادية للإسلام".