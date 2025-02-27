سياسة
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ترمب يعلن استقبال زيلينسكي الجمعة ويدعو أوكرانيا لـ"نسيان" الانضمام للناتو
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أوكرانيا إلى العزوف عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، معتبراً أن هذه المسألة كانت سبباً في الحرب المستمرة في البلاد منذ 3 أعوام.
ترمب يعلن استقبال زيلينسكي الجمعة ويدعو أوكرانيا لـ"نسيان" الانضمام للناتو
الرئيس الأمريكي يؤكد استقبال نظيره الأوكراني في واشنطن الجمعة / صورة: Reuters (Reuters)
27 فبراير 2025

ورداً على سؤال بشأن اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، قال ترمب خلال أول اجتماع لحكومته: "الناتو، يمكنكم نسيان أمره". وأضاف: "أعتقد أن هذا على الأرجح هو السبب وراء بدء الأمر برمته".

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن التعهد بضمانات أمنية لكييف يعود إلى أوروبا، رافضاً تقديم وعود أمريكية بهذا الشأن كجزء من اتفاق يتيح للولايات المتحدة استغلال الموارد المعدنية الأوكرانية.

وأوضح: "لن أقدّم ضمانات أمنية أبعد من ذلك بكثير. سنطلب من أوروبا أن تفعل ذلك لأنها جارتهم، لكننا سنحرص على أن تسير الأمور على ما يرام".

في السياق نفسه، أكد ترمب أنه سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في واشنطن، الجمعة، لتوقيع اتفاق يتيح للولايات المتحدة استغلال الموارد المعدنية لكييف.

وقال: "الرئيس زيلينسكي سيأتي الجمعة. لقد تأكد الأمر. وسنوقِّع اتفاقاً، وسيكون اتفاقاً كبيراً جداً".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفِّذ روسيا هجوماً عسكرياً ضد أوكرانيا، مشروطاً بانسحاب كييف من أي محاولات للانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه أوكرانيا وتعدّه تدخلاً في شؤونها.

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