وأفادت وسائل الإعلام بأن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز"، هبطت بشكل اضطراري بسبب اهتزازات في المحركات قبل أنّ يتصاعد الدخان من أجنحتها.

وأظهرت مقاطع انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان من الطائرة، قبل إخلاء الركاب باستخدام المنزلقات، بينما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستحقق في الحادث.

والشهر الماضي، هبطت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" اضطرارياً في "مطار دنفر الدولي" بولاية كولورادو، بعد تعرض محركها الأيمن لعطل وانفجاره منتصف الرحلة.

وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام من دون أي إصابات لركابها وطاقمها البالغ 241.