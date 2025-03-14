سياسة
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إخلاء ركاب طائرة أمريكية بعد اندلاع حريق إثر هبوطها اضطرارياً بمطار دنفر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن حريقاً اندلع بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، إثر هبوطها اضطرارياً، مساء أمس الخميس، بمطار دنفر الدولي في ولاية كولورادو، ما أدى إلى إخلاء جميع ركابها.
إخلاء ركاب طائرة أمريكية بعد اندلاع حريق إثر هبوطها اضطرارياً بمطار دنفر
إخلاء الركاب من الطائرة الأمريكية إثر اندلاع حريق فيها / AFP
14 مارس 2025

وأفادت وسائل الإعلام بأن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز"، هبطت بشكل اضطراري بسبب اهتزازات في المحركات قبل أنّ يتصاعد الدخان من أجنحتها.

وأظهرت مقاطع انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان من الطائرة، قبل إخلاء الركاب باستخدام المنزلقات، بينما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستحقق في الحادث.

والشهر الماضي، هبطت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" اضطرارياً في "مطار دنفر الدولي" بولاية كولورادو، بعد تعرض محركها الأيمن لعطل وانفجاره منتصف الرحلة.

وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام من دون أي إصابات لركابها وطاقمها البالغ 241.

مصدر:TRT Arabi
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