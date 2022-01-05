في إطار مشروع خط قطار إسلام آباد-طهران-إسطنبول، الذي نفّذته باكستان وإيران وتركيا، وصل أول قطار شحن إلى أنقرة قادماً من العاصمة الباكستانية.

ونُظّمت احتفالية في المحطة القديمة بأنقرة، مع وصول القطار الّذي انطلق من إسلام آباد في 21 ديسمبر/كانون الأوّل الماضي.

شارك في الاحتفالية وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، وسفير إيران لدى أنقرة محمد فرازمند، والنائب الباكستاني مهضوم زيد قريشي، إلى جانب عدد من المدعوين.

وأكّد فرازمند في كلمة له أهمية مشروع خطّ قطار إسلام آباد-طهران-إسطنبول، لافتاً إلى أنّ الدول الثلاث اتّخذت الخطوة الأولى المهمّة نحو الترابط الإقليمي بينها.

من جانبه قال النائب قريشي إنّ أهمية المشروع لا تكمن فقط في تعزيزه الترابط الإقليمي، بل في تشجيعه في الوقت نفسه الأنشطة التجارية والاقتصادية ضمن منطقة منظمة التعاون الاقتصادي.

يُذكر أنّ المشروع دخل حيّز التنفيذ عام 2009، وتوقّف عام 2011 بسبب تأخير في باكستان، ليستأنف رحلاته عبر القطار المذكور الذي انطلق من إسلام آباد في 21 ديسمبر/كانون الأوّل الماضي.

وتبلغ مسافة الخط الحديدي في مشروع خط قطار إسلام آباد-طهران-إسطنبول 6 آلاف و543 كيلومتراً.