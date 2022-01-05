سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد 3 أشهر من استدعائه.. الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى باريس
حسب بيان للرئاسة الجزائرية، سيعود سفير الجزائر لدى باريس محمد عنتر داود لممارسة مهامه ابتداءً من الخميس.
بعد 3 أشهر من استدعائه.. الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى باريس
كانت الرئاسة الجزائرية أعلنت مطلع أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي استدعاء سفيرها لدى باريس للتشاور احتجاجاً على تصريحات للرئيس الفرنسي وُصفت بالمسيئة / AFP
5 يناير 2022

أعلنت الرئاسة الجزائرية الأربعاء في بيان مقتضب، عودة سفير الجزائر لدى فرنسا عنتر داود لممارسة مهامِّه ابتداءً من الخميس، بعد قرابة 3 أشهر من استدعائه للتشاور احتجاجاً على تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون وصفت "بالمسيئة".

وذكر البيان أنّ "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبل سفير الجزائر في فرنسا محمد عنتر داود، الذي يعود لمواصلة أداء مهامه في باريس ابتداءً من يوم غد الخميس".

كانت الرئاسة الجزائرية أعلنت مطلع أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي استدعاء داود للتشاور احتجاجاً على تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون وُصفت بالمسيئة.

جاء استدعاء السفير الجزائري عقب تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند" عن الرئيس الفرنسي يتساءل فيها "عمّا إذا كانت قبل الاستعمار الفرنسي (1830-1962) أمة جزائرية".

واتّهم ماكرون النظام الجزائري بالاستثمار في "ريع الذاكرة" وتنمية الضغينة تجاه فرنسا.

وقرّر تبون حظر تحليق الطيران العسكري الفرنسي العامل في الساحل الإفريقي ضمن قوة برخان، في الأجواء الجزائرية، وهو قرار لم يُعلَن بعدُ رفعه.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأوّل الماضي أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زيارة مفاجئة للجزائر وُصِفَت بأنّها محاولة لحلحلة الأزمة بين البلدين.

​​​​​​​وألمح تبون نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في مقابلة مع وسائل إعلام محليّة، إلى إمكانية استئناف العلاقات، لكن وفق محدّدات جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us