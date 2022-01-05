سياسة
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كازاخستان تعلن الطوارئ على كامل أراضيها.. ودعوات للتهدئة
عقب اندلاع تظاهرات إثر ارتفاع سعر الغاز تحوّلت إلى أعمال شغب، أعلنت كازاخستان حالة الطوارئ على كامل أراضيها، فيما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في كازاخستان إلى التهدئة وضبط النفس.
كازاخستان تعلن الطوارئ على كامل أراضيها.. ودعوات للتهدئة
كانت الحكومة الكازاخية استقالت صباح الأربعاء على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تشهدها البلاد ضد زيادة أسعار الغاز / Reuters
5 يناير 2022

أعلنت كازاخستان الأربعاء، حالة الطوارئ على كامل أراضيها بعدما اندلعت تظاهرات إثر ارتفاع سعر الغاز تحوّلت إلى أعمال شغب.

وذكرت وكالات "إنترفاكس" و"تاس" و"ريا نوفوستي" أنّ كازاخستان أعلنت حالة الطوارئ، نقلاً عن بيان أورده التليفزيون الكازاخي.

وسبق أن حجبت السلطات خدمة الإنترنت وشبكة الهواتف الجوّالة في مجمل أراضي البلاد، وأعلنت حالة الطوارئ محلياً في المناطق التي شهدت تظاهرات، وهي ألماتي العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومحافظة مانجيستاو والعاصمة نورسلطان.

وأفادت قناة "خبر 24" الكازاخية مساء الأربعاء، بتمديد حالة الطوارئ لتشمل مجمل الأراضي، على أن تكون ساريةً حتى 19 يناير/كانون الثاني.

وقال مقدّم القناة باللغة الروسية إنّ حالة الطوارئ "ستقيّد حرية التنقّل، بما في ذلك وسائل النقل"، وستمنع "الأحداث الجماعية والاحتفالات العائلية المرتبطة بالولادات والزيجات والوفيات".

وتابع بأن القيود "ستُفرض إثر تدهور الوضع، لضمان الأمن العامّ وإعادة فرض القانون والنظام وحماية الحقوق وحريات المواطنين".

وأوضح أنّه في إطار حالة الطوارئ، سيُفرض حظر تجوّل من الساعة الحادية عشرة مساءً إلى الساعة السابعة صباحاً.

من جهتها، حثّت الولايات المتحدة مساء الأربعاء، الأطراف كافةً في كازاخستان على "التهدئة وضبط النفس"، على خلفية الاحتجاجات الّتي تشهدها البلاد.

وقالت السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض جين بساكي، إنّ الولايات المتحدة تدعم "دعوات التهدئة"، وإنّه ينبغي للمحتجيّن أن "يعبّروا عن أنفسهم سلمياً".

وأوضحت أنّ واشنطن تحثّ السلطات في كازاخستان على "ممارسة ضبط النفس" في التعامل مع الاحتجاجات، حسب وسائل إعلام أمريكية.

وشدّدت على أن الاتهامات الروسية بأنّ الولايات المتحدة حرّضت على الاضطرابات "كاذبة تماماً".

على صعيد آخر، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في كازاخستان إلى ضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدّي إلى التصعيد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدّثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي الأربعاء، حول الاحتجاجات التي تشهدها كازاخستان جراء زيادة أسعار الغاز المسال.

وفي وقت سابق الأربعاء أعلنت الحكومة الكازاخية استقالتها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد زيادة أسعار الغاز المسال، تلاها إعلان حالة الطوارئ في عدد من المدن، بينها العاصمة نور سلطان، بهدف حفظ الأمن العامّ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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