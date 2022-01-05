سياسة
2 دقيقة قراءة
لكثرة سلالاتها.. منظمة: إنفلونزا الطيور أكثر قدرة على الانتشار بين البشر
قالت المنظمة العالمية لصحّة الحيوان، إنّ إنفلونزا الطيور المنتشرة حالياً في آسيا وأوروبا أكثر قدرة على الانتشار بين البشر بسبب كثرة سلالاتها، وقدرتها على التحوّر أو الاختلاط بفيروس الإنفلونزا البشرية.
لكثرة سلالاتها.. منظمة: إنفلونزا الطيور أكثر قدرة على الانتشار بين البشر
أثار انتشار إنفلونزا الطيور شديدة العدوى مخاوف الحكومات بعد أن أدّت موجات سابقة منها إلى إعدام عشرات الملايين من الطيور / AFP
5 يناير 2022

قالت المنظمة العالمية لصحّة الحيوان إنّ إنفلونزا الطيور المنتشرة حالياً في آسيا وأوروبا أكثر قدرة على الانتشار بين البشر بسبب كثرة سلالاتها.

وأثار انتشار إنفلونزا الطيور شديدة العدوى مخاوف الحكومات وصناعة الدواجن بعد أن أدّت موجات سابقة منها إلى إعدام عشرات الملايين من الطيور وفرض قيود تجارية.

وقالت مونيك إيلويت المديرة العامة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان الأربعاء، إنّ "الوضع هذه المرة أصعب وأخطر لأنّنا نرى مزيداً من السلالات والطفرات تظهر، بما يجعل متابعتها أكثر صعوبة".

وأضافت: "في نهاية المطاف، يكمن الخطر في أنّه يتحوّر أو يختلط بفيروس الإنفلونزا البشرية الذي يمكن أن ينتقل بين البشر ثم فجأة يأخذ بُعداً جديداً".

وأبلغت 15 دولة عن تفشّي إنفلونزا الطيور، معظمها من سلالة "H5N1" في الدواجن بين أكتوبر/تشرين الأوّل ونهاية ديسمبر/كانون الأوّل.

وأظهرت بيانات المنظمة العالمية لصحة الحيوان أنّ إيطاليا كانت أكثر الدول تضرّراً في أوروبا في ظل تسجيلها 285 بؤرة تَفَشٍّ وإعدامها قرابة أربعة ملايين طائر.

ويبدأ تفشّي المرض عموماً في الخريف، عندما تنتشر العدوى عن طريق الطيور البرية المهاجرة.

و"H5N1" هي إحدى سلالات إنفلونزا الطيور القليلة التي انتقلت إلى البشر، وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان إنّ ما مجموعه 850 شخصاً أُصيبوا بالسلالة، وإن نصفهم توُفّي.

وأُصيب العام الماضي عديد من الأشخاص بالسلالة "H5N6" في الصين، مما أثار مخاوف بعض الخبراء الذين يقولون إنّ السلالة التي انتشرت من قبل تحوّرت على ما يبدو وقد تكون أكثر عدوى للبشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us