في تدوينة على حسابها على فايسبوك، نشرت الإعلامية اللبنانية ريم حيدر يوم الثلاثاء، صورة لعباءة الأمين العام لحزب الله البناني، كتبت عليها : "للبيع: عباءة مصنوعة من وبر الجمل الخالص. تسمّى عند العرب الخادجية وتلبس في المناسبات الكبيرة كانت ملكاً للسيد حسن نصرالله".

وتابعت: "المطلوب مبلغ مليوني دولار أميركي كاش (نقداً) فريش دولار، لمن يهمه أو يعرف من يهمه الأمر".

وأضافت بأن: "الشتائم على الصفحة ليست مشكلة".

وباستثناء التعلقيات والانتقدات الواسعة والشتائم، التي تعرضت لها حيدر من أنصار حزب الله، لم يصدر إلى حدود اللحظة أي تعليق رسمي من الجماعة.

وبعد مرور بضع ساعات على تدوينتها، ألغى موقع "فيسبوك" حساب ريم الحيدر، ونقلت في الأثناء قناة "أم تي في" اللبنانية تصريحاً عن ريم قالت فيه: "تبنيت خط المقاومة بكل ما أملك من وجدان وقوة، لكنني اليوم وأمام وجع أهلي ووطني لم أعد أستطيع أن أؤمن بهذه القضية".

وعن قصة العباءة، فقد طلبت ريم في مقابلة لها على قناة "المنار" عام 2006، بعد انتهاء حرب يوليو/تموز التي وقعت بين حزب الله وإسرائيل، الحصول على عباءة نصرالله التي "تعرّق بها وهو يدافع عني وعن أولادي وإخوتي وأرضي لأتمرمغ قليلاً بعرقها"، على حدّ تعبيرها.

واستجاب لطلبها آنذاك، نصرالله لطلبها وأرسل لها عباءته، وعرفت منذ لك الحين بـ"أم العباءة".