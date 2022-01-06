بعد مرور شهرين على الجريمة البشعة التي هزت الشارع المصري، يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أدانت محكمة الجنايات بمدينة الإسماعيلية المصرية، عبد الرحمن نظمي، المتهم بقتل شخص، ومحاولة قتل اثنين آخرين، وحيازته سلاحاً أبيض بشكل غير قانوني استخدمه في الجريمة.

ووثقت مقاطع فيديو مصورة، انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، المشاهد المروعة من الجريمة، التي أظهرت القاتل وهو يحمل رأس القتيل ملوحاً بالسكين الكبيرة الملطخة بالدماء.

وتمكنت بعد ذلك الأجهزة الأمنية، من القبض على الرجل، أثناء هجومه على شخصين آخريْن.

ووفق ما كشفت عنه التحقيقات الأمنية لاحقاً، فإن الجاني الذي كان يعمل في متجر أثاث يملكه شقيق الضحية، يعاني من أمراض نفسية وكان يخضع في السابق لعلاج إدمان المخدرات.

وعلى ضوء هذه المعطيات، أحالت المحكمة الجنائية القضية خلال الشهر الماضي، إلى مفتي الجمهورية في مصر، شوقي علام، للحصول على رأي غير ملزم بشأن ما إذا كان ينبغي شنق المدعى عليه. ووافق آنذاك المفتي على عقوبة الإعدام.