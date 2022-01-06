تمكنت الشرطة الإسبانية من القبض على زعيم مافيا إيطالي مدرج ضمن أكثر رجال العصابات المطلوبين في إيطاليا، من خلال تعقبه عبر موقع Google Street View.

ألقت الشرطة القبضعلى جيواشينو غامينو، بعد هروبة مدة 20 عاماً في غالاباخار، وهي بلدة قريبة من مدريد، حيث تزوج وقام يتغيير اسمه إلى مانويل، وعمل طاهياً وامتلك متجراً للفواكه والخضروات.

واستطاعت الشرطة تحديد موقع غامينو بدقه من خلال برنامج Google Street View، الذي التقط صورة لرجلين يتحدثان خارج متجر فواكه وخضروات في غالاباخار، واشتبهت في أن أحد الرجلين يشبه غامينو إلى حد كبير، إلى أن تأكدت من هويته.

وكانت شرطة صقلية أجرت عدة تحقيقات في بحثها عن المطلوب غامينو، 61 عاماً، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال أوروبية في عام 2014.

من جانبه أكد مدعي باليرمو، فرانشيسكو لو فوي، تفاصيل الاعتقال. وأوضح في حديث لصحيفة الغارديان، أن الأمر لايعني البحث في خرائط Google عن الهاربين، ولكن العديد من التحقيقات قادتنا إلى إسبانيا. كنا ننهج طريقاً جيداً مع خرائط Google التي ساعدت في تأكيد تحقيقاتنا.

كان غامينو مطلوباً بتهمة القتل العمد وجرائم أخرى عدة متعلقة بالمافيا. وقُبض عليه للمرة الثانية في برشلونة عام 1998. وعندما كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في سجن ربيبيا في روما تمكن في عام 2002، من الهرب، أثناء ضجة تتعلق بصناعة فيلم داخل السجن.