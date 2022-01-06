اشتبكت قوات الأمن ومحتجين في مدينة ألماتي، أكبر مدن كازاخستان، الخميس وقالت الشرطة إنه جرى "القضاء" على عشرات من مثيري الشغب أثناء محاولتهم اقتحام مقراتها.

وقال مراسلون من وكالة رويترز إن عدة ناقلات جند مدرعة وعشرات من الجنود دخلوا الميدان الرئيسي في ألماتي صباح الخميس حيث يشارك المئات في احتجاجات مناهضة للحكومة لليوم الثالث.

وأفاد شهود من رويترز أنهم سمعوا دوي إطلاق رصاص مع تقدم القوات نحو الحشد، لكن الوضع في الميدان ظل هادئاً منذ ذلك الحين.

ووفق ما أعلنته السلطات المحلية الخميس عبر القناة الحكومية "خبر24"، قُتل 12 من عناصر قوات الأمن وجُرح 353 آخرون.

ونقلت وكالات أنباء تاس وإنترفاكس-كازاخستان وريا نوفوستي عن القناة أنه "عثر على جثة أحدهم مقطوعة الرأس".

وفي أنحاء كازاخستان، أسفرت احتجاجات انطلقت في بادئ الأمر بسبب رفع أسعار الوقود عن مقتل ثمانية من أفراد الشرطة والحرس الوطني يومي الثلاثاء والأربعاء، الأمر الذي دفع رئيس البلاد إلى طلب مساعدة من تحالف أمني تقوده روسيا عرض إرسال قوات لحفظ السلام.

وأعلن التلفزيون الرسمي اليوم الخميس أن البنك الوطني (المركزي) قرر تعليق عمل البنوك حرصاً على سلامة موظفيها. وانقطعت خدمة الإنترنت في معظم أنحاء البلاد.