سياسة
2 دقيقة قراءة
الصين تفرض على الآباء تعليم أبنائهم الولاء للحزب الشيوعي
أعلنت السلطات الصينية مؤخراً، عن مجموعة من الإرشادات التربوية، التي تحدد الكيفية المثالية للتربية السليمة انطلاقاً من رؤيتها الخاصة، وتُلزم الأباء وفق ذلك بتعليم أبنائهم بعض القواعد، كحب الحزب الشيوعي، وتناول كفايتهم من الطعام ونيل قسط كاف من النوم.
الصين تفرض على الآباء تعليم أبنائهم الولاء للحزب الشيوعي
بلغت نسبة القاصرين الأقل من 14 عاماً في الصين 17.95% من إجمالي عدد السكان / Getty Images
6 يناير 2022

في أول تشريع تصدره بخصوص التربية والتعليم، أعلنت السلطات الصينية مؤخراً، إلزام الأباء بتولي مهمة التعليم الأسري، وذلك بموجب قانون التربية الجديد لـ"التعليم الأسري"، بعد أن كانت مهمة التربية تقتصر في الغالب على الأجداد.

ووفق ما جاء في التقارير الرسمية، فإن حوالي 7 ملايين طفل صيني مقيم بالريف، يحظون برعاية أجدادهم، إذ إن آباءهم يضطرون في الغالب إلى الإنتقال إلى المدن بحثا عن وظائف ورواتب أفضل، ولا يمكنهم بالتالي اصطحاب أطفالهم بسبب القيود المفروضة على التعليم الحكومي.

ودخل قانون "التعليم الأسري" حيز التنفيذ بشكل رسمي في الفاتح من السنة الجديدة 2022، وذلك بعد أن شدد الرئيس الصيني في وقت سابق على أهمية التعليم الأسري.

وفي السياق ذاته، صرح رئيس مكتب الشؤون القانونية للجنة الدائمة بالبرلمان الوطني، قوه لينماو: "سنرتقي بالتعليم الأسري من مسألة عائلية تقليدية إلى شأن دولة في العصر الجديد".

وحسب ما جاء في القانون، فإن السلطات المحلية وجهات العمل والمدارس ملزمة بالإبلاغ عن أي إخفاق من الوالدين في التعليم الأسري.

وبين مرحب ومنتقد، تباينت ردود الأفعال في الشارع الصيني حول القانون الجديد، الذي يراه بعضهم وسيلة لمعالجة المشاكل في الأسر وذلك بإلزام الآباء بقضاء مزيد من الوقت مع أبنائهم. فيما بعض آخر يرى أن القانون الجديد قد يدفع بالكثيرين إلى عدم الإنجاب، خاصة إذا عاق ذلك أعمالهم والتزاماتهم الكثيرة.

ومن أهم ما جاء في القانون الجديد، التأكيد على تعليم الأبناء الولاء للحزب الشيوعي.

حيث ورد في نص القانون أنه: "يتعين على الآباء والأوصياء الآخرين تعليم القُصَّر حب الحزب، وحب الوطن، وحب الشعب، وحب الجماعة، وحب الاشتراكية، وترسيخ فكرة حماية الوحدة الوطنية، وتقوية الحس السليم للشعب الصيني، وغرس حب العائلة والوطن".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us