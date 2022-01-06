سياسة
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الجنسية التركية.. تعديلات جديدة حول الحصول عليها بالطرق الاستثنائية
تركيا تعلن إجراء تعديلات في شروط الحصول على الجنسية عبر طرق الاستثنائية كالاستثمار أو شراء العقارات، حيث سيتوجب على الأجانب الراغبين، بيع العملات الأجنبية المحددة في القانون، للبنك المركزي التركي.. تعرف التفاصيل
الجنسية التركية.. تعديلات جديدة حول الحصول عليها بالطرق الاستثنائية
تركيا أجرت تعديلات td منتصف 2019 حول الحصول على الجنسية التركية بطرق استثنائية  / Getty Images
6 يناير 2022

أعلنت تركيا الخميس، إجراء تعديلات في شروط الحصول على الجنسية عبر طرق الاستثنائية مثل الاستثمار أو شراء العقارات، إذ سيتوجب على الأجانب الراغبين، بيع العملات الأجنبية المحددة في القانون للبنك المركزي التركي.

وحسب "اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية" والتي نشرت في الجريدة الرسمية الخميس، سيتم بيع العملات الأجنبية التي تودع في البنوك التركية، من أجل الحصول على الجنسية التركية، للبنك المركزي.

وكانت تركيا قد أجرت تعديلات، منتصف 2019، حول الحصول على الجنسية التركية بطرق استثنائية مثل الاستثمار أو شراء العقارات أو توظيف مواطنين.

وبحسب التعديلات الأخيرة، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، إذ بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار.

كما نصت التعديلات على تحديد مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية بـ500 ألف دولار.

وفي هذا الإطار وبموجب "اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية"، فإن الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية التركية، عبر إحدى الطرق المذكورة أعلاه، سيبيع عملاته الأجنبية المحددة، للبنك المركزي التركي عبر البنوك النشطة في البلاد.

على ان يحتفظ بالليرة التركية التي نتجت عن بيع الدولار للمركزي التركي، في حسابات الليرة لدى البنوك، أو لدى إحدى أدوات الدين الحكومية، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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