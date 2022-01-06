أكد بن علي يلدريم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ورئيس "هيئة أصحاب اللحى البيضاء" في منظمة الدول التركية، استعداد الهيئة للمساهمة في إعادة الحياة إلى طبيعتها في كازاخستان.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر الخميس، حول الأحداث الجارية في كازاخستان.

وأعرب يلدريم عن تضامنه القوي مع كازاخستان، وتوقعاته بأن تخرج البلاد من هذه الأحداث دون إخلال بسلام واستقرار البلاد.

وأضاف قائلاً: "بصفتنا هيئة أصحاب اللحى البيضاء في منظمة الدول التركية، نود أن نعرب عن تضامننا القوي مع كازاخستان الشقيقة".

وتابع "نعلن استعدادنا للمساهمة في عودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها، ونتمنى الرحمة لإخواننا الذين فقدوا أرواحهم في تلك الأحداث والشفاء العاجل للمصابين".

والأحد الماضي، انطلقت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز المسال، تخللتها أعمال نهب وشغب في مدينة ألماتي.​​​​​​​

والأربعاء، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.