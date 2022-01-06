نشر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، الخميس، تقرير قياس الديمقراطية السنوي، والذي أظهر انخفاضاً حاداً في ثقة الجمهور اليهودي بالجيش الإسرائيلي.

وجاء في التقرير، أن ثقة الجمهور اليهودي بالجيش الإسرائيلي انخفضت من 90 في المئة في شهر يونيو/حزيران إلى 78 في المئة في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الثقة هي الأكثر انخفاضاً التي يمنحها الجمهور اليهودي للجيش الإسرائيلي، منذ عام 2008.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تغريدة له عبر تويتر: "تقرير قياس الديمقراطية الذي قدّمه لي اليوم المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يعكس اتجاهاً مقلقاً بخصوص ثقة المواطن الإسرائيلي في مؤسسات الدولة المختلفة".

وأضاف أنّ "هذا الاتجاه يمكن الشعور به في الخطاب العام على الشبكات الاجتماعية، وفي الإعلام، وكذلك في الشارع، ويمكن ملاحظة ذلك بشكل يومي".

وينشر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، تقرير قياس الديمقراطية بشكل سنوي منذ العام 2003.

ويُعرّف المعهد الإسرائيلي للديمقراطية نفسه، على موقعه الإلكتروني، بأنه مؤسسة بحثية وتطبيقية مستقلة غير حزبية، تعمل في الساحة العامة الإسرائيلية في مجالات الحكومة والاقتصاد والمجتمع.