سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يكشف: المقاتلة التركية سترى النور في 2023
كشف الرئيس أردوغان أنّ حكومته عازمة على إخراج المقاتِلة الوطنية من الحظيرة عام 2023، وأنّ الطائرات المقاتِلة المحليّة ستُجرِي طلعتها الجوية الأولى في عام 2025، وستصبح القوة الضاربة للقوات التركية الجوية اعتباراً من عام 2029.
أردوغان يكشف: المقاتلة التركية سترى النور في 2023
الرئيس التركي: سيكون المركز القومي لهندسة الطائرات الحربية قلب مشروع مقاتلاتنا الوطنية / AA
6 يناير 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده أصبحت بين أول 3 دول بالعالم في إنتاج الطائرات المُسيَّرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء الخميس، خلال مراسم افتتاح مشاريع تكنولوجية جديدة في العاصمة التركية أنقرة.

وكشف أردوغان أنّ حكومته عازمة على إخراج المقاتلة الوطنية من الحظيرة عام 2023 وعرضها للعالم أجمع.

وأضاف: "طائرتنا المقاتِلة المحليّة ستُجرِي طلعتها الجوية الأولى في 2025، وستصبح القوة الضاربة لقواتنا الجوية اعتباراً من 2029".

ولفت الرئيس التركي إلى أنّ حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة "رفعت ميزانية الصناعات الدفاعية من 5.5 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار"، وذلك منذ تولّي حزبه الحكم في البلاد عام 2002.

وأشار إلى زيادة مبيعات قطاع الصناعات الدفاعية السنوية من مليار دولار إلى 10 مليارات دولار، خلال الفترة ذاتها.

وشدّد على أنّ المركز القومي لهندسة الطائرات الحربية بالعاصمة التركية أنقرة، سيكون قلب مشروع المقاتلات الوطنية التركية.

وتابع: "لن نوافق على استيراد منتجات بإمكاننا إنتاجها"، لافتاً إلى أنّ "تطوير وتعزيز صناعتنا الدفاعية سيظلّ مِن أولوياتنا دون الاعتماد على أحد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us