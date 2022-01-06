أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده أصبحت بين أول 3 دول بالعالم في إنتاج الطائرات المُسيَّرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء الخميس، خلال مراسم افتتاح مشاريع تكنولوجية جديدة في العاصمة التركية أنقرة.

وكشف أردوغان أنّ حكومته عازمة على إخراج المقاتلة الوطنية من الحظيرة عام 2023 وعرضها للعالم أجمع.

وأضاف: "طائرتنا المقاتِلة المحليّة ستُجرِي طلعتها الجوية الأولى في 2025، وستصبح القوة الضاربة لقواتنا الجوية اعتباراً من 2029".

ولفت الرئيس التركي إلى أنّ حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة "رفعت ميزانية الصناعات الدفاعية من 5.5 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار"، وذلك منذ تولّي حزبه الحكم في البلاد عام 2002.

وأشار إلى زيادة مبيعات قطاع الصناعات الدفاعية السنوية من مليار دولار إلى 10 مليارات دولار، خلال الفترة ذاتها.

وشدّد على أنّ المركز القومي لهندسة الطائرات الحربية بالعاصمة التركية أنقرة، سيكون قلب مشروع المقاتلات الوطنية التركية.

وتابع: "لن نوافق على استيراد منتجات بإمكاننا إنتاجها"، لافتاً إلى أنّ "تطوير وتعزيز صناعتنا الدفاعية سيظلّ مِن أولوياتنا دون الاعتماد على أحد".