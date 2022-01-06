أعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا قوات الأمن الذين فقدوا حياتهم خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام، إلى 18 قتيلاً.

جاء ذلك في بيان للوزارة، ذكرت فيه أن قوات الأمن أوقفت 2298 شخصاً خلال الأحداث.

وأضاف البيان أنه خلال التظاهرات قُتل 18 عنصراً من قوات الأمن وأصيب 748 آخرون، لافتاً إلى أن اثنين من رجال الأمن القتلى قُطع رأسيهما خلال الاحتجاجات.

وأشار إلى أن قوات الأمن تحاول تطهير المباني الواحدة تلو الأخرى في مدينة ألماتي، حيث تقع اشتباكات عنيفة بين الحين والآخر.

وأوضح البيان أن المحتجين يحاولون السيطرة على المباني الإدارية ومراكز الشرطة وبرج التليفزيون في ألماتي، فيما أكد أن الوضع تحت السيطرة في مدينتي شيمكنت وأكتاف.

وفي سياق متصل، أعلن متحدث البنك المركزي أولجاس رمضانوف، الخميس، توقّف القطاع المصرفي والتمويل جراء الأوضاع الراهنة وفق وكالة الأنباء الرسمية "كازينفورم".

وقال إن القطاع المصرفي والتمويل في البلاد توقف بشكل كامل جراء الأوضاع الراهنة وانقطاع خدمة الإنترنت، وأيضاً في سبيل الحفاظ على سلامة الموظفين.

وأعلن نائب رئيس البنك المركزي بريك شوربناكولوف، أن الخدمات المصرفية والتمويل سيُعاد للمواطنين بعد توفير خدمة الإنترنت واستقرار الوضع في البلاد.

من جهة أخرى ذكرت الغرفة الوطنية الكازاخية لرواد الأعمال، أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الاحتجاجات تجاوزت 90 مليون دولار، فيما بلغت خسائر المؤسسات التجارية المنهوبة في مدينة ألماتي فقط نحو 23 مليون دولار، حسب المعلومات الأولية.

كما أشارت الغرفة الوطنية في بيان إلى وجود نقص في المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد، وأن الشكاوى بدأت ترِد حول نقص منتجات المخابز والألبان في الأسواق.

وصرح أربولات يوسيبوف، رئيس الأئمة بمسجد حضرة السلطان في العاصمة الكازاخية نور سلطان، أن المساجد ستكون مغلقة خلال حالة الطوارئ وحتى 19 يناير/كانون ثاني الجاري.

من جهة أخرى، قالت الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO)، في بيان، إن أمينها العام ستانيسلاف زاس، أجرى اتصالين هاتفيين مع رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، جرى خلالهما مناقشة الوضع في كازاخستان وتنفيذ قرار المنظمة بإرسال قوات إليها.

والأحد الماضي، انطلقت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز المسال، تخللتها أعمال نهب وشغب في مدينة ألماتي وسقوط ضحايا.

وأعلنت الحكومة استقالتها، الأربعاء، على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.