قال متحدّث باسم الجيش في مالي الخميس، إنّ جنوداً من روسيا انتشروا في مدينة تمبكتو في شمال البلاد، وذلك لتدريب القوات المالية في قاعدة انسحبت منها القوات الفرنسية الشهر الماضي.

وقالت حكومة مالي الشهر الماضي إنّ "مدرِّبين من روسيا" وصلوا البلاد، لكن لم تُعلن باماكو أو موسكو تفاصيل تُذكَر بشأن الانتشار، بما في ذلك عدد الجنود المشاركين أو مهمة القوات الروسية المحددة.

وأدّى وصول القوات الروسية إلى انتقادات حادة من دول غربية، بقيادة فرنسا لروسيا. وتقول الدول الغربية إنّ بين القوات متعاقدون من مجموعة فانغر العسكرية الخاصة، الّتي تتهمها بانتهاك حقوق الإنسان في دول أخرى.

وتنفي حكومة مالي هذا، قائلة إنّ القوات الروسية موجودة في البلاد في إطار اتفاق ثنائي.

وقال المتحدّث باسم جيش مالي لوكالة رويترز: "حصلنا على طائرات وعتاد جديد منهم (الروس)". وأضاف: "التدريب في الموقع أقل تكلفة بكثير من الذهاب إلى هناك، ما الضرر في ذلك؟"

ولم يذكر عدد الروس الذين أُرسِلوا إلى تمبكتو.

وأبلغ مواطنون محليون رويترز أنّهم شاهدوا رجالاً روساً يرتدون زيّاً موحّداً يتجولون في مركبات بالمدينة، لكنهم لا يعلمون عددهم هناك.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق من وزارة الدفاع الروسية.